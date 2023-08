Bolsas de NY fecham em baixa; Nasdaq tem pior queda em 5 meses após Fitch rebaixar EUA

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 2, e o índice Nasdaq sofreu a pior perda em cinco meses, com intensa aversão ao risco após a Fitch rebaixar o rating soberano dos Estados Unidos. Uma leitura forte de dados de emprego no país também pesou sobre os três principais índices de Wall Street, à medida que sugeriu que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ainda tem trabalho por fazer para conter a inflação.

No fim da tarde em Nova York, o índice Dow Jones fechou em baixa de 0,98%, a 35.282,52 pontos; o S&P 500 cedeu 1,38%, a 4.513,39 pontos; e o Nasdaq caiu 2,17%, a 13.973,45 pontos, no maior recuo porcentual diário desde 21 de fevereiro de 2023, segundo a Dow Jones Newswire.

Os índices futuros já operavam no negativo no pré-mercado, à medida que o corte na nota de crédito dos EUA na terça, de AAA para AA+, prejudicou os ativos de risco.

A publicação do relatório do ADP, registrando quase o dobro de novos empregos que o esperado por analistas, fez diminuir as apostas em uma pausa do Fed em setembro, retirando ainda mais o fôlego de Nova York.

“O mercado de ações agora estão no modo ‘notícias boas são notícias ruins’, com fortes dados econômicos reforçando ainda mais o compromisso do presidente do Fed, Jerome Powell, de evitar cortes nas taxas até 2024”, comentou o BMO.

Assim, as bolsas ficaram no vermelho da abertura ao fechamento. A pressão abrangeu vários setores, mas acometeu as ações de tecnologia com maior gravidade. Entre as big techs, Meta, Amazon, Microsoft e Alphabet caíram mais de 2%.

A empresa de semicondutores Advanced Micro Devices perdeu 7,02% após publicação do seu balanço, que registrou recuo de 18% na receita na comparação anual. Na esteira, as fabricantes de chips Nvidia e Intel recuaram 4,78% e 3,97%, respectivamente. Outras do segmento, como Broadcom, Texas Instruments, Applied Materials, Analog Devices e Micron Technology, cederam mais de 3%.

As empresas de serviços de nuvem e software se destacaram com perdas relevantes no Nasdaq, com a Zscaler (-7,53%) e Datadog (-7,06%) entre os piores desempenhos do índice.

Os investidores seguem acompanhando a temporada de balanços, e se posicionam para a publicação dos resultados trimestrais da Apple e da Amazon na quinta-feira, 3, após o encerramento do pregão.