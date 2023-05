Bolsas de NY fecham em baixa, em sessão volátil, acompanhando decisão do Fed e falas de Powell

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 3, em uma sessão volátil que acompanhou a alta de juros do Federal Reserve (Fed) e a coletiva de imprensa do presidente da autoridade, Jerome Powell, que seguiu a decisão. Em um primeiro momento, a décima alta de taxas consecutiva, que levou os Fed Funds à faixa de 5,00% a 5,25%, chegou a impulsionar as bolsas com a leitura de que poderia representar uma pausa nas elevações. No entanto, Powell indicou que ainda pode haver caminho para percorrer para conter a inflação nos Estados Unidos, o que levou os índices ao terreno negativo.

O índice Dow Jones caiu 0,80%, a 33.414,24 pontos; o S&P 500 cedeu 0,70%, a 4.090,75 pontos; e o Nasdaq recuou 0,46%, a 12.025,33 pontos.

As bolsas ganharam impulso e tocaram as máximas do dia logo após a decisão do Fed, que analistas interpretaram em um primeiro momento como um sinal de que as elevações de taxas poderiam ser pausadas. No entanto, Powell afirmou que a instituição poderá apertar mais a política monetária, caso necessário.

Segundo ele, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) não tomou uma decisão sobre eventual pausa na campanha de alta de juros nesta quarta. Como resultado, as bolsas sofreram pressão. A ferramenta de monitoramento do CME Group mostrava pouco antes do fechamento deste texto 77,7% de chance de manutenção da política monetária na próxima decisão do Fed, em 14 de junho. Há ainda 16,5% de possibilidade de alta de 25 pontos-base, além de 5,8% de corte de 25 pontos-base.

Os papéis de bancos regionais americanos, que subiam nesta tarde, viraram para o negativo e levaram os índices Dow Jones e S&P 500 para o vermelho, a coletiva. Powell afirmou ainda que pode ser necessário seguir em nível restritivo por algum tempo e que cortes de juros não são “adequados” na atual projeção para desaceleração dos preços. Western Alliance cedeu 4,40%, o Goldman Sachs recuou 1,42%, o JPMorgan teve queda de 1,92%, o Bank of America baixou 1,05% e o Morgan Stanley perdeu 1,78%.

O setor de saúde foi destaque, avançando junto com as ações da Eli Lilly, que teve alta de 6,68%, após a empresa anunciar avanço em seu tratamento para Alzheimer. A Ford, por sua vez, caiu 0,08%, após superar expectativas de lucro em balanço publicado na terça, mas registrar perdas com seus veículos elétricos. Já as petroleiras recuaram, seguindo a forte queda recente do petróleo, que incluiu uma baixa de 4% no barril nesta quarta. Chevron (-1,94%) e Exxon Mobil (-1,94%) tiveram perdas.