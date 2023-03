Economia Bolsas de NY fecham em alta, sob expectativa de pausa no aperto monetário do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta, à medida que investidores digerem a decisão monetária do Federal Reserve (Fed) e novos comentários da secretária do Tesouro americano, Janet Yellen.

O Dow Jones fechou em alta de 0,23%, em 32.105,25 pontos, o S&P 500 avançou 0,30%, a 3.948,72 pontos, e o Nasdaq subiu 1,01%, a 11.787,40 pontos. A Netflix figurou entre as ações de destaque, avançando 9,01%. Entre ações de bancos, o Bank of America (BofA) recuou 2,42% e o Morgan Stanley cedeu 1,95%. Os setores de serviços de comunicação (+1,83%) e tecnologia (+1,65%) foram os únicos a registrar alta entre os subíndices do S&P 500.

Em sessão volátil, as negociações receberam fôlego no final da tarde. Na visão da Oanda, prevalece em Wall Street um “otimismo” de que as autoridades farão o possível para evitar o contágio do sistema bancário e outros riscos sistêmicos.

Nesta tarde, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, testemunha na Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Ao contrário da sua participação no Senado ontem, as declarações de Yellen antecederam o movimento de alta das bolsas. A autoridade garantiu que o governo está comprometido com a estabilidade do sistema bancário americano e irá tomar “ações adicionais”, caso seja necessário, para evitar um possível contágio.

Além disso, investidores também ampliaram apostas sobre pausa no aperto monetário pelo Fed. A plataforma de monitoramento do CME Group apontava hoje 67,6% de chance de manutenção da taxa na reunião de maio (de 50,1% ontem).

Ainda nesta sessão, a Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à brasileira CVM) alertou que pretende abrir um processo contra a Coinbase Global, maior bolsa de criptomoedas dos EUA. O órgão investiga suposta violação de leis de proteção a investidores. Com o anúncio, as ações da Coinbase derreteram 14,5%.