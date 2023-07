Bolsas de NY fecham em alta em rali puxado por bancos, após balanços positivos, e Microsoft

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, marcada por ganhos expressivos de ações do setor financeiro, na esteira da divulgação de resultados trimestrais do Morgan Stanley e Bank of America melhores que o esperado. A Microsoft também se destacou no pregão, após anúncio de parceria com a Meta em inteligência artificial (IA). Com o rali, o índice Dow Jones concluiu a sétima sessão consecutiva de alta pela primeira vez desde março de 2021, e fechou no seu maior nível em 15 meses.

O índice Dow Jones fechou com avanço de 1,06%, a 34.951,93 pontos; o S&P 500 ganhou 0,71%, a 4.554,98 pontos; e o Nasdaq subiu 0,76% a 14.353,64 pontos.

Um início em tom positivo da temporada de balanços e o avanço no índice confiança das construtoras nos EUA se sobrepuseram aos dados mistos de varejo e produção industrial, que exercerem alguma pressão sobre os três principais índices no começo do pregão.

As ações dos bancos Morgan Stanley e Bank of America subiram 6,45% e 4,42%, respectivamente, depois da publicação de seus balanços com lucros do segundo trimestre acima do esperado por analistas. O papel do Western Alliance avançou 8,13%, antes da divulgação dos seus resultados. Os bancos Goldman Sachs (3,08%), Wells Fargo (1,92%) e Citi (1,64%) também avançaram.

“O aumento das taxas de juros pode estar causando angústia para milhões de pessoas com hipotecas pendentes e pagamentos de empréstimos, mas eles estão criando uma bonança para os bancos de varejo dos EUA”, comentou o analista da AJ Bell Danni Hewson.

O setor financeiro foi o segundo com melhor desempenho entre os 11 setores do S&P 500, atrás apenas do de tecnologia, que foi apoiado pela Microsoft. A gigante de software, que já acumulava ganhos em meio à batalha para adquirir a Activision Blizzard, subiu 3,98% após anunciar que vai lançar uma nova versão de um modelo de linguagem de IA da Meta, em uma parceria com a empresa de Mark Zuckerberg. Já a Netflix subiu 5,50%, na expectativa pelo seu balanço, que deverá ser divulgado nesta quarta-feira, 19.

(Com informações da Dow Jones Newswires)