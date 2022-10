Economia Bolsas de NY fecham em alta, em dia com balanços e dados no radar

Os mercados acionários de Nova York fecharam com ganhos, nesta segunda-feira, 24. Após abertura sem impulso, com o Nasdaq chegando a recuar mais de 1%, os índices se recuperaram, em semana importante na temporada de balanços corporativos. Além disso, indicadores e seus potenciais impactos na política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) estiveram no radar.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,34%, em 31.499,62 pontos, o S&P 500 avançou 1,19%, a 3.797,34 pontos, e o Nasdaq subiu 0,86%, a 10.952,61 pontos.

A Oanda argumentava que o avanço das ações em Nova York era apoiado por avaliações de que o Federal Reserve deve reduzir o ritmo do aperto após a reunião da próxima semana. Além disso, segundo ela investidores se posicionavam para balanços de gigantes de tecnologia nessa semana, e ainda mostravam mais confiança de que a inflação perderá fôlego.

Um aperto monetário menos agressivo do Fed tende a ser positivo para as ações, embora dirigentes do BC tenham dito em vários momentos na semana passada que ainda é preciso elevar mais os juros para conter o quadro inflacionário. Na agenda desta segunda, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA recuou a 47,3 na preliminar de outubro, mínima em dois meses.

Entre os setores, o quadro mais misto de parte do dia deu lugar a ganhos na maioria dos segmentos do S&P 500. Tecnologia e serviços de comunicação reagiram, o que apoiou a melhora do Nasdaq. Entre algumas ações importantes,

Apple subiu 1,48%, Amazon avançou 0,42%, Microsoft teve ganho de 2,12% e Alphabet, de 1,37%, mas Tesla recuou 1,49%, entre companhias de tecnologia ou serviços de comunicação. Boeing registrou ganho de 0,52%, Ford Motor subiu 2,38%, e no setor de energia Chevron caiu 0,03% e ExxonMobil teve alta de 0,70%.