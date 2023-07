Bolsas de NY fecham em alta e Dow Jones tem maior sequência de ganhos diários em 6 anos

As bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, com o índice Dow Jones alcançando a marca de 11 sessões consecutivas de ganhos pela primeira vez em seis anos, enquanto os investidores se preparam para uma semana de agenda cheia. Os mercados acompanharão a divulgação de balanços de grandes empresas americanas nos próximos dias, incluindo das big techs, além das decisões do Federal Reserve (Fed) e dos bancos centrais japonês e europeu.

O índice Dow Jones fechou com avanço de 0,52%, a 35.411,24 pontos, na maior sequência de ganhos desde fevereiro de 2017, segundo a Dow Jones Newswires. Enquanto isso, o S&P 500 subiu 0,40%, a 4.554,64 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,19% a 14.058,87 pontos.

O mercado acionário americano iniciou a semana em um tom positivo, à medida que dados que indicam fraqueza da economia sugerem que o ciclo de aperto monetário poderá acabar nesta semana, comentou a ANZ Research. Nesta manhã, a S&P Global divulgou leitura preliminar de julho do índice de gerentes de compras (PMI) dos EUA, que mostrou desaceleração da atividade econômica. O dado chegou a pressionar as bolsas, que abriram em alta, mas os índices firmaram alta ao longo do dia e encerraram a sessão com ganhos.

“Cresce o otimismo de que o Fed não permanecerá hawkish e provavelmente sinalizará que determinará mais uma alta de juros e potencialmente fará uma pausa por um longo tempo”, escreveu o analista da Oanda Edward Moya. A temporada de balanços corporativos também está no radar, com a publicação de resultados de mega caps como as gigantes de tecnologia Microsoft (0,39%), Alphabet (1,26%) e Meta (-0,90%) prevista para esta semana.

O setor de energia foi o que mais avançou (1,66%) entre os 11 do S&P 500, na esteira da valorização de mais de 2% do preço do petróleo. A petrolífera Chevron avançou 1,97% depois de anúncio ontem de prévia de lucro maior que o esperado para o segundo trimestre, antes da publicação do balanço trimestral completo nesta sexta-feira, 28. A ExxonMobil subiu 1,57%. Mais cedo, o mercado acompanhou a notícia da Bloomberg de que uma refinaria americana da ExxonMobil sofreu interrupção que pode levar semanas até ser resolvida.

O setor financeiro teve a segunda maior alta, de 1,01%, com o Goldman Sachs (1,98%) e o JPMorgan (1,97%) encabeçando a primeira e segunda maiores altas do Dow Jones. As ações dos bancos sobem depois de uma série de resultados trimestrais na semana passada que mostraram majoritariamente resiliência a despeito da turbulência bancária do início do ano.

Na outra ponta, a Disney cedeu 0,67% após a Bloomberg reportar que a gigante de entretenimento está revendo seu calendário de lançamento de filmes previstos para este ano, em meio à greve de Hollywood. Sob esse panorama, a Warner Bros. Discovery perdeu 2,47%, mesmo depois do sucesso de bilheteria do filme Barbie nesse fim de semana. À tarde, o Evercore ISI Group rebaixou seu preço-alvo para a ação da Warner, de US$ 25 a US$ 20. Já a Mattel, por sua vez, subiu 1,84%.