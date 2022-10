Bolsas de NY fecham em alta de mais de 2%, com balanços em foco; Amazon destoa

Os mercados acionários de Nova York registraram ganhos robustos, nesta sexta-feira, 28. A abertura mista logo deu lugar para um quadro positivo, com os setores de tecnologia e serviços de comunicação entre os destaques, ajudando o Nasdaq. Avaliações sobre a temporada de balanços foram a principal influência, enquanto sinais da inflação nos Estados Unidos também foram monitorados.

O índice Dow Jones fechou em alta de 2,59%, em 32.861,80 pontos, o S&P 500 avançou 2,46%, a 3.901,06 pontos, e o Nasdaq subiu 2,87%, a 11.102,45 pontos. Na comparação semanal, os índices ganharam 5,72%, 3,95% e 2,24%, respectivamente.

Na agenda de indicadores, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,3% em setembro ante agosto, com alta de 0,5% do núcleo do índice na mesma comparação, em linha com o esperado por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Com isso, as apostas se mantiveram no mercado em relação ao Federal Reserve (Fed, o banco central americano), com expectativa entre analistas em geral de alta de 75 pontos-base na próxima semana. Em dezembro há maior divisão, mas vários acreditam que a elevação pode ser menor, de 50 pontos-base.

Nesta sexta, de qualquer modo, os balanços corporativos estiveram mais em foco nas bolsas. Amazon fechou em queda de 6,80%, depois de resultados que desagradaram o mercado.

Já Apple avançou 7,56%, Intel teve ganho de 10,66%, Microsoft subiu 4,02% e Alphabet, 4,41%. Boeing fechou em alta de 2,92%, Caterpillar subiu 3,39% e 3M, 3,09%. No setor de energia, Chevron avançou 1,17% e ExxonMobil teve alta de 2,93%.