Bolsas de NY fecham em alta, com infraestrutura e vacinas

As bolsas de Nova York fecharam em alta, com os índices S&P 500 e Nasdaq renovando mais uma vez as máximas históricas de fechamento, este último ultrapassando a marca de 15 mil pontos pela primeira vez. A perspectiva de avanços no combate à covid-19 nos EUA e a expectativa de aprovação do projeto de infraestrutura na Câmara dos Representantes ajudaram a sustentar os mercados em território positivo antes do Simpósio de Jackson Hole, que acontece na próxima sexta-feira.

O Dow Jones fechou em alta de 0,09%, a 35.366,26 pontos, o S&P 500 subiu 0,15%, a 4.486,23 pontos, e o Nasdaq avançou 0,52%, a 15.019,80 pontos.

Depois de o governo norte-americano ter concedido na segunda-feira à Pfizer o registro definitivo de sua vacina contra covid-19, o infectologista e principal conselheiro médico da Casa Branca, Anthony Fauci, disse nesta terça esperar que os imunizantes da Moderna e da Johnson & Johnson recebam autorização integral da FDA, o órgão regulador de alimentos e medicamentos dos EUA, “relativamente logo”. As licenças permitem aos gestores públicos desenvolverem novas políticas para o combate à doença, alimentando expectativas de superação da pandemia e abrindo espaço para maior apetite a risco nos mercados.

As buscas por ações também ocorreram na esteira da expectativa pela aprovação do pacote de infraestrutura na Câmara dos Representantes depois que circularam nos mercados informações de que um acordo estaria próximo. “Dada a pequena vantagem que os democratas têm no Congresso, Wall Street está confiante de que seria feito um acordo para garantir os gastos com infraestrutura e avançar o orçamento”, disse Edward Moya, analista da Oanda.

Outro ponto destacado por Moya foram os resultados recordes da Best Buy, “que pintaram uma perspectiva muito forte para os consumidores nos EUA”. A empresa teve alta de 8,36%, após entregar resultados recordes no segundo trimestre. “Parece que o consumidor está adotando o home office e atualizando seu equipamento de tecnologia. A loja de software e eletrônicos aumentou sua previsão para o resto do ano, já que os gastos parecem continuar fortes”, aponta o analista.

Já as ações de empresas chinesas nos EUA avançaram após a notícia de que a Ark Invest, de Cathie Wood, comprou papéis da JD.com, que subiu 12,36%. Em julho, a gestora havia desmontado posições em companhias da China, em meio ao crescente cerco regulatório de Pequim contra o setor tecnológico. Alibaba (+6,61%), Baidu (+5,80%) e Didi (+12,31%) foram outros avanços. Já a GameStop, marcada em 2021 pela volatilidade, teve mais uma sessão com alta relevante, e avançou 27,56%.

O mercado seguiu ainda na expectativa pelo Simpósio de Jackson Hole. Para o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, a LPL Markets, aponta que apesar dos comentários contínuos de alguns dirigentes que indicam que um aumento inicial das taxas de juros em 2022 pode ser apropriado, os investidores permanecem não convencidos. Por sua vez, “o mercado estará atento a quaisquer pistas de Powell na sexta-feira que possa alterar essa visão”, projeta.