Bolsas de NY fecham em alta, com apoio de papéis de tecnologia

Os mercados acionários americanos chegaram ao fim do pregão desta segunda-feira, 4, em alta, embora a um ritmo moderado em relação ao visto durante a sessão. No radar dos agentes, estiveram balanços de empresas de tecnologia, que mostraram forte avanço e lideraram os ganhos em Nova York. Além disso, uma nova especulação de que a Apple pode comprar a Netflix também foi monitorada pelos agentes e acirrou a briga entre Microsoft, Amazon e a fabricante de iPhones pelo título de maior empresa do mundo em valor de mercado.

A reviravolta das techs impulsionou, principalmente, o índice Nasdaq. No fechamento, contudo, o indicador eletrônico subiu 1,15%, para 7.374,54 pontos, o maior nível desde o início de dezembro. Na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), o Dow Jones avançou 0,70%, para 25.239,37 pontos; e o S&P 500 ganhou 0,68%, para 2.724,87 pontos. No cenário de otimismo com as techs americanas, o índice de volatilidade VIX voltou a apresentar perdas e caiu 2,79%, para 15,69 pontos, no menor nível desde agosto.

As ações de empresas de tecnologia têm visto uma reversão das duras perdas sofridas no último trimestre de 2018. A temporada de balanços tem mostrado resultados acima do esperado pelos mercados e empresas como Apple (+2,84%) e Facebook (+2,14%) voltaram a ver seus papéis procurados pelos investidores. Diretor de investimentos da Exencial Wealth Advisors, Tim Courtney afirmou que a gestora, que tem mais de US$ 2 bilhões em ativos, mas manteve sua posição em ações de tecnologia devido à queda das valuations. Courtney disse que os investidores estão de olho nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China, que têm até 1º de março para que um acordo seja produzido.

“O comércio ainda está no topo das preocupações dos investidores. Dias como este, quando não se tem muitas notícias negativas, os mercados tendem a se sair muito melhor”, afirmou Courtney. Logo no início da sessão desta segunda-feira, porém, os principais indicadores acionários em Nova York operaram no vermelho. As mínimas do dia vieram na esteira das encomendas à indústria americana, que recuaram 0,6% na passagem de outubro para novembro, enquanto o mercado esperava ligeira alta, de 0,1%. Após a divulgação do indicador, tanto o Goldman Sachs quanto o Barclays reduziram suas projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no quarto trimestre. Agora, os dois bancos estimam expansão anualizada de 2,4% no período. O PIB, que deveria ter sido divulgado na última semana, não tem data de divulgação prevista ainda.

O avanço dos papéis de techs se deu, também, diante de novas especulações de que a Apple poderia comprar a Netflix (+3,38%). No início do ano passado, esses mesmos boatos circularam nos mercados após a divulgação de um relatório do Citi sobre o assunto. Dessa vez, as especulações estiveram relacionadas a um relatório do JPMorgan divulgado nesta segunda. Na avaliação do analista Samik Chatterjee, a Apple poderia adquirir algumas empresas como a Sonos (+7,15%) e a Activision Blizzard (+1,74%), além da Netflix, o que seriam movimentos “inteligentes e estratégicos” se fossem feitos pela fabricante de iPhones.