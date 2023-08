Bolsas de NY fecham em alta, com apetite global por ações após estímulos na China

As bolsas de Nova York fecharam em alta, com ações do setor de tecnologia entre os destaques. Em sessão de agenda econômica esvaziada, Wall Street acompanhou o bom humor global na renda variável, após a China anunciar medidas que tendem a estimular o mercado acionário local.

O índice Dow Jones fechou com elevação de 0,62%, aos 34.560,08 pontos; o S&P 500 ganhou 0,63% aos 4.433,28 pontos; e o Nasdaq teve alta de 0,84%, aos 13.705,13 pontos.

O governo chinês informou ontem a redução pela metade a taxação sobre transações no mercado de ações, a fim de restaurar a confiança dos investidores na Bolsa de Xangai. “A China trazer o corte de imposto para compra de ações, depois dos rumores de que estariam incentivando os fundos a não venderem ações, vai bem”, comentou o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz.

Em destaque, a 3M teve o melhor desempenho do Dow Jones, subindo 5,22% após circularem notícias de que a empresa fechou acordo para resolver mais de 300 mil queixas judiciais sobre um tampão de ouvido para uso militar.

A Boeing (1,63%) continuou acumulando ganhos na esteira da notícia de sexta-feira, 25, da Bloomberg de que a empresa de aviação está se preparando para retomar a entrega de jatos 737 Max à China pela primeira vez em quatro anos.

As American Depository Receipts (ADRs) chinesas ganhavam impulso com o anúncio do estímulo no país asiático. A ADR da Alibaba avançou 2,69% e a da JD.com, 2,58%.