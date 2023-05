Economia Bolsas de NY fecham em alta, com alívio por possível acordo com teto de gastos, e olho no Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 18, em uma sessão na qual foram impulsionadas pelo alívio com um possível acordo para o teto de gastos nos Estados Unidos. Congressistas deram sinalizações positivas sobre o tema, o que pode evitar um default do governo americano nos próximos dias. Por outro lado, evidências de resiliência da economia dos EUA pressionam as bolsas, uma vez que podem representar um maior aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice Dow Jones encerrou o pregão com ganho de 0,34%, a 33.535,91 pontos; o S&P 500 subiu 0,94%, a 4.198,05 pontos; e o Nasdaq avançou 1,51%, a 12.688,84 pontos.

As ações dos EUA estão subindo, pois o maior risco na mesa de Wall Street parece estar desaparecendo, avalia Edward Moya, analista da Oanda.

Nesta quinta, o presidente da Câmara Kevin McCarthy disse que a Casa pode votar o acordo do teto da dívida já na próxima semana. “Os comerciantes estão tão fixados no teto da dívida e nos temores de bancos regionais que estão perdendo a noção do que pode acontecer com a inflação. As ações estão subindo, mas podem recuar se continuarmos a obter mais rodadas de dados que sugerem que a economia não está quebrando”, diz o analista.

O fim do aperto monetário deveria ter chegado, mas à medida que os temores de recessão diminuírem, a inflação deve se mostrar rígida, afirma Moya. O discurso mais recente do Fed sempre sugeriu que em junho a decisão estava em disputa, e está começando a parecer que, se eles receberem algum indício de que a inflação é teimosa e, desde que um acordo sobre o teto da dívida seja alcançado, eles poderão subir taxas novamente, avalia.

A Fitch Ratings rebaixou a classificação de três bancos regionais dos Estados Unidos: o Western Alliance Bancorporation (de BBB+ para BBB-), que nesta semana informou entrada de depósitos; o PacWest Bancorp (de BBB- para BB+); e o Trustmark Corp (de BBB+ para BBB). As ações dos três bancos fecharam sem grandes variações. A agência reiterou o rating de outros 11 bancos de tamanho pequeno a médio nos EUA.

As American Depositary Receipts (ADR) chinesas listadas tiveram forte queda, após a receita da Alibaba decepcionar no primeiro trimestre, em um sinal de que a reabertura da segunda maior economia do planeta pode não estar fornecendo impulso ao consumo na dimensão esperada. A ADRs de Alibaba recuou 5,41%, acompanhadas por Baidu (-4,43%) e JD.com (-4,12%).