Bolsas de NY fecham em alta, após Powell reforçar processo desinflacionário

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 7, após oscilarem diante dos comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que, por fim, não trouxeram grandes novidades quando comparado com o discurso após a decisão de política monetária na semana passada.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em alta de 0,78%, a 34.156,69 pontos; o S&P 500 avançou 1,29%, a 4.164,00 pontos; e o Nasdaq subiu 1,90%, a 12.113,79 pontos.

Powell reafirmou que os EUA estão nos estágios iniciais de desinflação e que 2023 deve ser um ano de quedas significativas de inflação. Por outro lado, o banqueiro central disse que, caso a economia dos Estados Unidos continue dando sinais fortes, a autoridade terá de seguir elevando as taxas de juros no país.

Analista da Oanda, Edward Moya afirma que os discursos não trouxeram novidades em relação às falas de semana passada, mantendo apostas em cortes de juros ainda neste ano. Moya aponta, no entanto, que o relatório de índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) dos EUA pode afetar o mercado na próxima semana, considerando a probabilidade das pressões inflacionárias terem aumentado na comparação do mês anterior. “Caso o relatório não demonstre uma inflação acelerada, o apetite por ativos de risco deve se sustentar”, avalia.

“Seus comentários foram muito semelhantes aos que ouvimos na coletiva de imprensa na semana passada”, disse Brian Levitt, estrategista de mercado global da Invesco. “Está claro que a inflação está caindo e claro que o Fed está muito mais perto do fim de seu ciclo de aperto”, acrescenta.

Por outro lado, o dirigente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse hoje que a forte criação de empregos no país em janeiro é evidência de que o Fed tem mais trabalho pela frente no que diz respeito a domar a inflação. Desta forma, Kashkari reafirmou sua previsão de que o juro básico dos EUA poderá chegar a 5,4%, ante a faixa atual de 4,50% a 4,75%. “Temos um trabalho a fazer. Sabemos que aumentar as taxas pode conter a inflação “, disse Kashkari à CNBC. “Precisamos aumentar as taxas de forma agressiva para impor um teto à inflação e, então, deixar a política monetária agir na economia,” acrescentou.

Entre as ações de destaques estão as da Bed Bath & Beyond (-48,63%), que despencaram, após a empresa anunciar que irá tentar levantar mais de US$ 1 bilhão com a venda de ações para evitar falência.