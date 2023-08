Bolsas de NY fecham em alta, após PMIs nos EUA e alívio nos juros dos Treasuries

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 23, após recuo maior que esperado no índice de gerentes de compras (PMIs) dos Estados Unidos reforçar expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode estar perto de encerrar o seu ciclo de aperto monetário. O mercado acionário também recebeu apoio do alívio nos rendimentos dos Treasuries, que vinham pressionando Wall Street nos últimos dias.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,54%, a 34.472,98 pontos; o S&P 500 subiu 1,10%, a 4.436,01 pontos; o Nasdaq avançou 1,59%, a 13.721,03 pontos.

O PMI setor de serviços do país dos EUA caiu mais que o esperado por analistas da FactSet, a 51 na prévia de agosto, segundo a S&P Global. Já o indicador da indústria teve baixa a 47, ante expectativa de manutenção em 49, indicando contração da atividade.

“As bolsas dos EUA sobem à medida que os dados econômicos começam a ficar feios, apoiando o argumento de que o Fed terminou de elevar taxas” de juros, disse o analista da Oanda Edward Moya. “Foi uma dose constante de notícias pessimistas para a economia dos EUA”, apontou ele, citando, além dos PMIs, a revisão no dado de payroll à tarde.

O Departamento de Trabalho norte-americano corrigiu preliminarmente o seu relatório anual, apontando queda de 0,2% na criação de empregos.

No pregão, o setor de tecnologia se destacou. A Nvidia avançou 3,07% na expectativa para a divulgação dos seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado: o “grand finale” da temporada de balanços dos EUA, como classificou a Navellier.

A CMC Markets lembrou que a Nvidia foi a “ação dos EUA com melhor desempenho neste ano”. “Os papéis baterem novos recordes ontem antes de recuar abruptamente, com muito do movimento de alta apoiado pelo otimismo de que seus chips poderão alimentar a revolução de inteligência artificial (IA)”, comentou a consultoria. O segmento de fabricantes de chips também terminou, em maior parte, no azul. Já a ação da Alphabet subiu 2,55%.

Limitando o avanço do Dow Jones, a Nike (-2,67%) continuou caindo ainda em meio ao pessimismo atrelado à exposição da empresa à China, que tem mostrado desaceleração econômica. A Johnson & Johnson (-0,90%) também seguiu pesando no índice, neste primeiro dia de pregão após a separação total da unidade Kenvue (-0,36).