Bolsas de NY fecham em alta após perdas recentes e de olho em perspectivas

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta, 29, após perdas recentes, e com liquidez reduzida. Ações de tecnologia estiveram entre algumas das principais altas, especialmente após quedas recentes no setor. As perspectivas para 2023 seguem monitorados, incluindo os potenciais impactos da reabertura na China.

Dow Jones subiu 1,05%, a 33.220,80 pontos, o S&P 500 teve alta de 1,75%, a 3.849,28 pontos, e o Nasdaq avançou 2,79%, a 10.478,09.

Muitos traders estão de folga esta semana. Isso significa que os mercados são suscetíveis a grandes movimentos de menos negócios, aumentando a volatilidade.

A busca por barganhas diante das quedas acumuladas no decorrer do mês abria espaço para ganhos nesta sessão. Um destaque foi a Tesla, que avançou 8,08% após as quedas recentes. No ano, a empresa acumula desvalorização de cerca de 65%.

O Swissquote, entretanto, não vê esse movimento como tendência. Para o banco, a reabertura da China levará mais pressão ao mercado acionário americano, já que o aumento da demanda chinesa deve significar maiores preços de energia e commodities – o que deve impulsionar a inflação.

Peter van Dooijeweert, chefe de soluções multiativos da Man Solutions, disse que os investidores parecem relutantes em assumir grandes riscos no mercado no início do ano. “A maioria das pessoas espera que o primeiro trimestre seja muito difícil”, disse van Dooijeweert. “Vamos ficar presos em todos os pontos de dados.” Novos dados sobre inflação e empregos dispararam fogos de artifício no mercado de ações ao longo de 2022, uma tendência que van Dooijeweert disse esperar que persista no ano novo.

*Com informações Dow Jones Newswires.