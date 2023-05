Bolsas de NY fecham em alta, após PacWest puxar recuperação de bancos em dia de payroll forte

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 6, após a disparada de mais de 80% da ação do PacWest puxar a recuperação de bancos regionais. O ainda resiliente mercado de trabalho nos Estados Unidos, indicado pelo relatório payroll, também compôs o cenário, ainda que reduza as chances de cortes de juros.

O índice Dow Jones encerrou o pregão com ganho de 1,65%, a 33.674,38 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 1,85%, a 4.136,25 pontos. Mesmo assim, esses dois índices tiveram perdas de 1,24% e 0,80% na semana, respectivamente.

Já o Nasdaq avançou 2,25% nesta sexta, a 12.235,41 pontos, o suficiente para garantir uma valorização semanal de 0,07%.

O papel da Apple subiu 4,69%, após a empresa informar vendas “recordes” do iPhone nos três primeiros meses do ano, que apoiaram lucro acima do esperado pelo mercado.

PacWest saltou 81,70%, depois ter despencando em sessões recentes, na esteira de turbulências no setor bancário. Nas redes sociais, investidores relatam intenção de promover um “short squeeze” no papel do banco regional, isto é, intensificar a pressão de compra sobre o ativo para forçar a saída de posições de traders que fizeram venda a descoberto.

Western Alliance, também duramente penalizado nos últimos dias, avançou quase 50%. Na esteira, JPMorgan subiu 1,95%, Morgan Stanely aumentou 2,75% e Wells Fargo se elevou 3,32%.

“A pressão sobre os bancos regionais parece ter saído do controle e alguns traders temem que eventualmente possamos ver uma proibição de vendas a descoberto”, afirma o analista Edward Moya, da Oanda.

O clima mais ameno acompanhou ainda a divulgação do payroll, que apontou criação mais forte que o esperado de 253 mil empregos em abril nos EUA. O indicador levou investidores a desfazerem apostas de cortes de juros já a partir de julho, conforme mostrou monitoramento do CME Group.