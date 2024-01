Bolsas de NY fecham em alta, após dados de PIB e inflação dos EUA, e nova rodada de balanços

As bolsas de Nova York fecharam em alta, após leituras de inflação e de Produto Interno Bruto (PIB) contribuírem para expectativas de pouso suave nos EUA, embora esse cenário ainda não seja garantido. A temporada de balanços corporativos continua fazendo preço, provocando nesta quinta-feira, 25, o salto nos papéis da American Airlines e da IBM, e o tombo de 12% da Tesla.

No fim da tarde em Nova York, o índice Dow Jones fechou com ganho de 0,64%, aos 38.049,13 pontos; o S&P 500 subiu 0,53%, aos 4894,16 pontos; e o Nasdaq, 0,18%, aos 15.510,50 pontos.

As bolsas abriram em alta, na esteira do avanço maior que o esperado do PIB americano e da desaceleração do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) – indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed). O núcleo do PCE aumentou 2% na mesma base de comparação – em linha com a meta dos dirigentes do Fed. Na soma, os dados alimentaram esperanças em cortes de juros nos EUA já neste semestre, bem como em um pouso suave da economia americana.

“Os temores de uma recessão estão desaparecendo rapidamente”, observou o CEO da Navellier, Louis Navellier, em nota a clientes. “As ações estão em alta em todos os setores”.

A ação da Tesla despencou 12,13% após ter publicado seus números trimestrais ontem. A fabricante de veículos elétricos informou lucro acima do esperado no quarto trimestre, mas expectativas que frustraram investidores. Já a IBM (+9,49%) e a American Airlines (+10,27%) saltaram na esteira de ampliação de lucro e receita.

A Boeing caiu 5,72%, com a notícia de que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA limitou a produção de aeronaves 737 da empresa, após série de problemas técnicos. O órgão regulador autorizou a retomada dos voos para as companhias aéreas que concluírem inspeções em seus modelos da Boeing.