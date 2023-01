Bolsas de NY fecham em alta, após balanços sustentarem bancos e de olho em dados

As bolsas de Nova York fecharam em alta moderada nesta sexta-feira, 13, após dados nos Estados Unidos ampliarem expectativas por um aperto monetário mais brando pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Investidores digeriram também os primeiros balanços de grandes bancos americanos do quarto trimestre.

No ajuste de fechamento, o índice Dow Jones avançou 0,33%, a 34.302,61 pontos; o S&P 500 ganhou 0,40%, a 3.999,09 pontos; e o Nasdaq aumentou 0,71%, a 11.079,16 pontos. Na semana, os ganhos foram de 2,00%, 2,67% e 4,82%, respectivamente.

Entre as empresas que divulgaram resultados nesta sexta, as ações de JPMorgan (+2,52%), Wells Fargo (+3,25%), Citigroup (+1,69%) e Bank of America (+2,20%) ficaram no azul. Em comum, os números vieram melhores que o esperado, embora tenham trazido alguns sinais mistos.

Os papéis do setor financeiro, no geral, têm apresentado desempenho positivo. “Tem sido um forte início de ano para as ações dos bancos, apoiados por uma combinação de taxas de juros mais altas e a contração econômica não sendo tão severa quanto o esperado”, explica o estrategista Kiran Ganesh, do UBS .

Na esteira dos balanços, as bolsas abriram o pregão em baixa, mas viraram ganharam algum fôlego já na primeira hora, após a divulgação de indicadores da Universidade de Michigan. O índice de sentimento de sentimento do consumidor dos EUA avançou de 59,7 em dezembro a 64,6 em janeiro, enquanto as expectativas inflacionárias de um ano caíram de 4,4% a 4,0%.

O Wells Fargo avalia que os indicadores devem contribuir para decisão do Fed de reduzir o ritmo de aperto monetário e subir juros em 25 pontos-base na próxima reunião. “Esperamos que o Fed veja as expectativas de inflação bem ancoradas e melhorando como desdobramentos positivos”, afirma o banco.

Na próxima segunda-feira, os mercados em Wall Street não abrem, em decorrência do feriado de Martin Luther King Jr. nos EUA.

*Com informações da Dow Jones Newswires