Bolsas de NY fecham dia mistas, mas caem pela 3ª semana consecutiva com cautela global

As bolsas de Nova York fecharam mistas nesta sexta-feira, 18, acumulando perdas semanais pela terceira vez consecutiva. A desvalorização ocorre em meio a um quadro de cautela com a economia global, sobretudo diante da crise imobiliária na China que se acentuou nos últimos dias.

O índice Dow Jones fechou com elevação de 0,08%, aos 34.501,88 pontos; o S&P 500 cedeu 0,01%, aos 4.370,04 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,20%, aos 13.290,78 pontos. Em relação à sexta-feira passada, 11, o Dow Jones recuou 2,21%, o S&P 500 caiu 2,11% e o Nasdaq, 2,59%. Com isso, o índice Nasdaq tem sua maior queda de três semanas desde dezembro de 2022, de acordo com o Dow Jones Market Data.

“Podemos estar vendo mais cautela em todo o mercado em meio a sinais de que o crescimento mais amplo pode estar desacelerando”, disse o CEO do Censo, Andrew Lawrence.

O foco nesta sessão esteve nas recentes notícias de que a incorporadora chinesa Evergrande entrou com pedido de recuperação judicial (capítulo 15) nos EUA. Além disso, a Bloomberg noticiou que cresceu o número de construtoras estatais listadas em Hong Kong e na China continental que relataram perdas preliminares nos seis meses encerrados em 30 de junho.

Ao longo da semana, o mercado acionário norte-americano também viu pressão da alta nos rendimentos dos Treasuries, com o título com vencimento em 30 anos atingindo patamares recordes na quinta-feira.

“As ações de tecnologia estiveram especialmente sensíveis à recente alta nos rendimentos de Treasuries”, comentou a CMC Markets, citando o papel da Apple (0,28%) que teve “a pior sequência de perdas semanais neste ano, em queda pela terceira semana consecutiva” e o da Microsoft (-0,13%), que fecharam na “quinta semana consecutiva em queda”.

Nesta sexta, as bolsas oscilaram perto da estabilidade, com viés negativo, por boa parte do dia. Os três principais índices entraram em território positivo na reta final do pregão. Puxando a modesta alta do Dow Jones, a Walmart subiu 1,44%, ainda surfando no seu balanço trimestral publicado na quinta-feira e após uma série de elevação no preço-alvo da sua ação por bancos como UBS, Wells Fargo e Morgan Stanley.

As ADRs chinesas se destacaram negativamente, com a JD.Com e PDD Holdings entre os piores desempenhos do Nasdaq, com quedas de 4,75% e 3,36%, respectivamente. A Moderna devolveu parte dos ganhos que acumulou na quinta-feira, na esteira do anúncio de eficiência da sua vacina mais atualizada contra as novas variantes da covid-19. Assim, a farmacêutica fechou com perda de 4,35%. A Tesla (-1,70%) teve sua sexta sessão de perdas consecutiva, maior sequência desde dezembro.

*Com informações da Dow Jones Newswires