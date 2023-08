Economia Bolsas de NY fecham com perdas modestas, sob pressão dos Treasuries longos após dados nos EUA

Os três principais índices acionários de Nova York oscilaram entre ganhos e perdas ao longo do pregão desta quinta-feira, 3, mas encerraram em queda. O forte avanço dos juros longos dos Treasuries pesou sobre as ações em Wall Street, à medida que investidores veem sinais de um mercado ainda forte como subsídios para possível manutenção da política restritiva do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,19%, a 35.215,89 pontos; o S&P 500 recuou 0,25%, a 4.501,89 pontos; e o Nasdaq baixou 0,10%, a 13.959,72 pontos.

O mercado ainda repercute a decisão da Fitch de rebaixar o rating soberano dos Estados Unidos, ainda que economistas e investidores tenham questionado o corte da nota.

Também contribuiu para a cautela a percepção de que, embora tenham caído, os índices de gerentes de compras (PMI) americanos mostraram um setor de serviços em expansão.

Já os pedidos de auxílio-desemprego tiveram aumento em linha com o esperado na semana passada, na véspera da divulgação do relatório de emprego dos EUA, o payroll.

“Os pedidos de auxílio-desemprego permanecem baixo e o componente de emprego do PMI da ISM apoiam o argumento de que o Fed pode precisar entregar mais aperto em novembro”, alertou o analista Edward Moya, da Oanda.

O quadro ajudou a levar os rendimentos longos dos Treasuries aos maiores níveis deste ano, o que reduziu a demanda por ações globalmente. Em Nova York, Qualcomm (-8,18%) e PayPal (-12,32%) estiveram entre as principais perdas, após a divulgação de balanços.