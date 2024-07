Economia Bolsas de NY caem no dia após sinais de força da economia dos EUA, mas saltam no semestre

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 28, incapazes de sustentar o ímpeto que, na abertura, chegaram a impulsionar os índices S&P 500 e Nasdaq a níveis recordes. Ainda assim, os mercados acionários acumularam fortes ganhos no acumulado do primeiro semestre, marcado pelo entusiasmo pela inteligência artificial.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,12%, aos 39.118,86 pontos; o S&P 500 perdeu 0,41%, a 5.460,48 pontos; o Nasdaq cedeu 0,71%, a 17.732,60 pontos. Em junho, houve ganhos de 1,12%, 3,47% e 5,96%, respectivamente. No trimestre, Dow Jones caiu 1,72%, S&P 500 se valorizou 3,93% e Nasdaq teve incremento de 8,26%. Já no primeiro semestre, as altas foram de 3,79%, 14,48% e 18,13%, respectivamente.

Wall Street abriu o pregão em tom positivo, depois que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) confirmou a desaceleração da inflação nos Estados Unidos em maio.

“Esperamos que mais leituras futuras favoráveis e maiores riscos ao emprego tornem o Fed confortável em relaxar a política algumas vezes este ano, começando em setembro”, disse o CIBC.

Apesar disso, o ímpeto não conseguiu se sustentar ao longo da tarde. O recuo do índice de sentimento do consumidor nos EUA foi mais tímido do que analistas esperavam, segundo pesquisa final da Universidade de Michigan. A resiliência da maior economia do planeta tende a dificultar a formação de um consenso por cortes de juros do Fed.

Entre ações individuais, Nike desabou 19,99%, após informar uma queda significativa nas vendas no seu principal negócio de calçados na América do Norte.

Por outro lado, Trump Media chegou a subir, um dia após o primeiro debate do ano entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump. A avaliação entre os aliados dos dois postulantes é a de que Biden teve um desempenho negativo, o que favorece os prospectos de Trump voltar à Casa Branca. No fim, entretanto, a volátil ação perdeu 10,75%.

Na esteira, os papéis de empresas de energias renováveis amargaram forte desvalorização, diante dos temores de que Trump reverta as políticas climáticas de Biden. AES recuou 7,96%, NextEra baixou 3,95% e First Solar caiu 9,79%.