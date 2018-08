Bolsas da Europa sobem com defesa de alta gradual de juros por Jackson Hole

Os mercados acionários da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 24, com as bolsas ajudadas pela fala de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) em Jackson Hole, no Estado americano de Wyoming, onde ocorre o simpósio anual do Fed de Kansas City. O índice Stoxx-600 registrou avanço de 0,05%, aos 383,56 pontos, e ganho de 0,66% na semana.

À medida que o presidente do Fed, Jerome Powell, defendeu em seu discurso na manhã de hoje a alta gradual de juros, apontando que não há sinais de superaquecimento da economia ou de que a inflação acelere acima de 2%, a leitura dos mercados foi de uma postura “dovish”. Nesse sentido, os investidores acreditaram que o dinheiro pode não ficar muito mais caro do que o previsto, o que ajudou no avanço das bolsas em todo o globo, incluindo as europeias.

Em destaque está o setor de energia, com a alta nos preços do petróleo. A commodity acelerou ganhos em meio a diversos fatores, incluindo as tensões com o Irã, ao dólar mais fraco e a declarações do presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, que afirmou que a demanda global do óleo continua a crescer e que, em três ou quatro anos, poderia superar a oferta.

Na bolsa de Londres, em que o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,19%, aos 7.577,49 pontos, com ganho semanal de 0,25%, o destaque foi para as ações da BHP Billiton, que subiram 2,16%, e as da Royal Dutch Shell, que registraram alta de 1,00%. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,24% na sessão e 1,64% na semana, para 5.432,50 pontos, enquanto os papéis da Total avançaram 1,29%.

Já na bolsa de Milão, o FTSE MIB subiu 0,65%, para 20.741,96 pontos, e registrou ganho semanal de 1,60%. Investidores ainda aguardam novidades sobre as discussões orçamentárias e monitoram informações de que o presidente dos EUA, Donald Trump, supostamente se ofereceu para comprar títulos italianos em 2019 em um encontro com o primeiro-ministro Giuseppe Conte, de acordo com o jornal local Corriere della Sera.

Ao mesmo tempo, investidores acompanharam a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, que cresceu 0,5% no segundo trimestre do ano ante os três meses anteriores e registrou expansão de 2% na comparação anual do período, em linha com a previsão. O dado anualizado registrou alta de 1,8% entre abril e junho, o que representa uma aceleração ante o ganho de 1,5% observado no primeiro trimestre. Na bolsa de Frankfurt, o índice DAX ganhou 0,23%, para 12.394,52 pontos, com avanço semanal de 1,51%.

Nos ibéricos, o índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, subiu 0,23% hoje e 1,83% na semana, para 9.589,50 pontos, enquanto o PSI 20, em Lisboa, ganhou 0,12%, aos 5.497,20 pontos, com alta semanal de 0,66%.