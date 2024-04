Economia Bolsas da Europa operam mistas, com ganhos liderados por defesa após ataque iraniano a Israel

Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/04/2024 – As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores acompanham desdobramentos do ataque iraniano a Israel no fim de semana.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,26%, a 506,63 pontos. O subíndice de ações de defesa liderava os ganhos, com alta de 1,10%.

No sábado (13), o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones contra alvos militares em Israel. A maior parte dos projéteis, no entanto, foi interceptada e os danos foram pequenos. Ontem, os dois países deram sinais de que evitarão o agravamento do conflito.

No noticiário macroeconômico, destaque para a produção industrial da zona do euro, que subiu 0,8% no confronto mensal de fevereiro, como era previsto, após cair 3% em janeiro.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão acompanhar dados econômicos dos EUA, incluindo sobre vendas no varejo, e balanço trimestral do Goldman Sachs. À noite, a China divulga seu Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre.

Às 6h37 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,49%, a de Paris subia 0,65% e a de Frankfurt avançava 0,80%. Já a de Milão exibia alta de 0,95%, enquanto as de Madri e Lisboa perdiam 0,12% e 1,01%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com