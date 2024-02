Bolsas da Europa operam mistas após Powell, balanços e PMIs; em Milão, UniCredit salta mais de 10%

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 05/02/2024 – As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores digerem balanços e dados econômicos locais, assim como comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell. Em Milão, a ação do UniCredit dispara após o banco italiano anunciar um forte aumento na distribuição de capital para acionistas.

Por volta das 7h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,06%, a 484,20 pontos.

A questão da política monetária dos EUA voltou ao foco após Powell reiterar, em entrevista à CBS transmitida na noite de domingo (04), que é improvável que o Fed comece a reduzir juros em março. No fim da semana passada, dados fortes do mercado de trabalho dos EUA consolidaram apostas de que um primeiro corte dos juros americanos talvez venha apenas em maio.

No noticiário corporativo, o UniCredit anunciou que pretende distribuir a seus acionistas 8,6 bilhões de euros referentes a 2023, ou 3,35 bilhões de euros a mais do que um ano antes, após superar expectativas de lucro no quarto trimestre do ano passado. No horário acima, a ação do banco italiano saltava 10,3% em Milão.

Já na área macroeconômica, o PMI de serviços da zona do euro caiu para 48,4 em janeiro, confirmando leitura preliminar e indicando o que o setor segue em contração. Na Alemanha, o mesmo PMI recuou para 47,7 no mês passando abaixo, ficando bem abaixo do cálculo inicial. No Reino Unido, por outro lado, o PMI de serviços não apenas subiu a 54,3 em janeiro, indicando expansão, como ficou bem acima do primeira estimativa.

Ainda na zona do euro, o índice de preços ao produtor (PPI) teve queda anual de 10,6% em dezembro, aprofundando deflação vista no mês anterior.

Às 7h26 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,34%, a de Paris caía 0,04% e a de Frankfurt ganhava 0,06%. Já as de Milão e Lisboa avançavam 0,94% e 0,90%, respectivamente, enquanto a de Madrid recuava 0,30%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires