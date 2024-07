Brasil e Mundo Bolsas da Europa mantêm tom positivo, com eleição britânica e ata do BCE no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/07/2024 – As bolsas europeias operam em alta nesta quinta-feira, ampliando ganhos de ontem, enquanto investidores acompanham as eleições gerais do Reino Unido e aguardam ata de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). O volume de negócios, porém, tende a ser menor em meio ao feriado do Dia da Independência nos EUA.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,54%, a 517,43 pontos.

Os britânicos provavelmente darão uma vitória histórica ao Partido Trabalhista, da oposição, nas eleições legislativas de hoje no Reino Unido, segundo pesquisa do instituto YouGov. Se confirmado, o resultado levará o líder da legenda, Keir Starmer, a substituir o atual primeiro-ministro britânico, o conservador Rishi Sunak, no cargo.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para a ata da última reunião de política monetária do BCE. No começo do mês passado, a instituição cortou juros pela primeira vez desde 2019. Desde então, porém, dirigentes do BCE vêm sinalizando que não pretendem reduzir as taxas de novo no próximo dia 18, quando voltam a se reunir, uma vez que há dúvidas sobre a trajetória de certos componentes da inflação, em especial os preços de serviços, que seguem elevados.

Nos EUA, por outro lado, cresceram ontem as chances de o Federal Reserve (Fed) começar a cortar juros em setembro, após dados mais fracos do que o esperado do mercado de trabalho americano.

Da agenda macroeconômica europeia de hoje, destaque para as encomendas à indústria alemã, que sofreram uma inesperada queda de 1,6% em maio.

Às 6h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,72%, a de Paris avançava 0,76% e a de Frankfurt ganhava 0,31%. Já as de Milão e Lisboa tinham respectivas altas de 0,62% e 0,14%. Exceção, a de Madri caía 0,32%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com