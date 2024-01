Bolsas da Europa fecham sem sincronia, após semana instável com revisão de apostas para juros

As bolsas europeias fecharam com desempenhos divergentes nesta sexta-feira, 19, encerrando uma semana de instabilidade em meio ao realinhamento das expectativas sobre o momento de início do corte de juros na região. No âmbito geral, a mensagem principal das autoridades durante o Fórum Econômico de Davos, que terminou hoje, foi de que precificação do mercado para uma flexibilização monetária no encontro do Banco Central Europeu de março ou abril pode ser prematura.

Na sessão, o FTSE 100, de Londres, terminou perto da estabilidade, com variação de +0,04%, aos 7.461,93 pontos. O desempenho contou com a ajuda dos ganhos da empresa de apostas esportivas Flutter Entertainment, que subiu 3,09%. Já as ações das varejistas foram pressionadas após dados mostrarem queda de 3,2% das vendas do varejo do Reino Unido em dezembro, o maior recuo desde janeiro de 2021, quando o consumo foi afetado por restrições para o controle da pandemia. As ações da Ocado cederam 3,96% e as da Marks & Spencer, 1,89%.

A Capital Economics avaliou que os dados divulgados no Reino Unido nesta semana lançam dúvida sobre a previsão de que a economia britânica experimentará um pouso suave, o que contemplaria a desaceleração da inflação de volta para a meta de 2,0% sem uma grande contração no Produto Interno Bruto (PIB).

Entre os outros mercados da região, o CAC-40, de Paris, recuou 0,40%, aos 7.371,64 pontos.

O DAX, de Frankfurt, marcou um declínio de 0,07%, aos 16.555,13 pontos. Com queda de 1,72%, a Porsche liderou a pressão sobre os ativos do setor automotivo. As ações da Continental, Daimler Truck e Volkswagen registram queda de mais de 1% no pregão. Nos EUA, a Ford anunciou hoje corte na produção de carros elétricos em razão da desaceleração da demanda.

Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,22%, aos 30.283,61 pontos. Em Madri, a queda do Ibex 35 foi de 0,22%, aos 9.858,30 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, caiu 0,14%, aos 6.313,51 pontos.