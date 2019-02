Bolsas da Europa fecham sem sinal único, em dia de foco em empresas

As bolsas europeias fecharam sem sinal único, nesta segunda-feira, 4, reagindo a indicadores econômicos e, sobretudo, balanços e outras notícias corporativas. Além disso, continuou a influir a expectativa sobre os desdobramentos do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,06%, em 359,92 pontos.

Notícias dos Estados Unidos estiveram no radar. Além do dado forte de geração de vagas em janeiro no país, revelado na sexta-feira, houve sinalizações de progresso no diálogo comercial entre o país e a China, que tem implicações para a economia global. Diretor do Conselho de Assuntos Econômicos da Casa Branca, Kevin Hassett afirmou hoje estar esperançoso sobre as negociações e lembrou que o presidente Donald Trump “deixou claro que busca um acordo antes do fim do prazo”, no início de março, quando acaba a trégua bilateral. Hassett comentou, contudo, que “ainda há muito trabalho a fazer”.

Na própria Europa, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 3% em dezembro, na comparação anual, segundo a Eurostat. Analistas previam alta de 3,1%.

No setor corporativo, esteve em foco a notícia de que a montadora Nissan desistiu de produzir um utilitário esportivo no Reino Unido, em meio às incertezas sobre o Brexit. Segundo David Madden, da CMC Markets, além das dúvidas sobre o Brexit e o comércio global, a recessão na Itália influencia nos mercados europeus, no quadro atual.

A ação da Ryanair, por sua vez, teve recuo de 2,27% em Londres, após seu balanço trimestral mais recente mostrar prejuízo.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,20%, a 7.034,13 pontos. Vast Resources subiu 5,41%, mas Loyds caiu 0,64%, entre os papéis mais negociados. A mineradora Glencore caiu 1,45%.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,04%, a 11.176,58 pontos. Entre os bancos alemães, Deutsche Bank caiu 0,57% e Commerzbank teve queda de 1,12%, enquanto Aroundtown subiu 0,84% e E.ON recuou 0,64%.

O índice CAC-40, da bolsa de Paris, caiu 0,38%, a 5.000,19 pontos. Bancos importantes franceses recuaram, como Crédit Agricole (-2,00%), Société Générale (-2,78%) e BNP Paribas (-1,90%). Já Neovacs se destacou, em alta de 16,79%.

Na bolsa de Milão, o índice FTSE-MIB avançou 0,15%, a 19.605,60 pontos. Telecom Italia subiu 1,90%, Intesa Sanpaolo caiu 0,05% e UniCredit cedeu 1,24%, enquanto ENI avançou 0,09%.

Em Madri, o IBEX-35 fechou em queda de 0,49%, a 8.975,20 pontos. Santander caiu 0,95% e Banco de Sabadell recuou 4,80%, enquanto Abengoa B teve ganho de 5,63%.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 teve baixa de 0,41%, a 5.093,85 pontos. Banco Comercial Português recuou 1,29%, mas Altri subiu 0,42%. (Com informações da Dow Jones Newswires)