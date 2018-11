Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com ações de energia e Itália em foco

As principais bolsas da Europa não tiveram sinal único nesta segunda-feira, 5. Algumas ações do setor de energia tiveram bom desempenho, diante dos ganhos do petróleo, mas houve certa cautela com a reunião de ministros das Finanças da zona do euro sobre os planos orçamentários da região, que deve resultar em novo foco sobre os planos de gastos da Itália. Além disso, investidores se preparavam para notícias importantes nesta semana, como a eleição legislativa dos Estados Unidos, na terça-feira, e a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na quinta-feira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,10%, em 363,71 pontos.

Os bancos também estiveram em foco, após na sexta-feira o Banco Central Europeu (BCE) informar que os testes de estresse mostraram que a maioria dos 33 maiores bancos se tornaram mais resistentes a choques financeiros.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,14%, em 7.103,84 pontos, após duas quedas consecutivas. Entre as ações em foco, a farmacêutica AstraZeneca subiu 2,53%, Micro Focus avançou 1,99%, no setor de software, e a companhia de serviços John Wood Group teve ganho de 2,07%. No setor de energia, a petroleira BP subiu 1,65%.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,21%, a 11.494,96 pontos. Commerzbank caiu 1,12%, mas Deutsche Bank subiu 0,56%, no setor bancário alemão, e E.ON teve ganho de 1,23%, no setor de energia.

O índice CAC-40, da bolsa de Paris, teve queda de 0,01%, a 5.101,39 pontos. No setor de energia, Total avançou 2,29%. Entre os bancos, Société Générale subiu 0,26%, em semana de balanço.

Na bolsa de Milão, o índice FTSE-MIB caiu 0,56%, a 19.281,03 pontos. Os bancos italianos se saíram mal: Banca Carige recuou 4,26%, UniCredit perdeu 1,80% e Intesa Sanpaolo, 1,51%. Já a montadora Fiat Chrysler subiu 1,19%.

Em Madri, o IBEX-35 fechou com ganho de 0,20%, a 9.010,70 pontos. Santander caiu 0,63%, mas no setor de energia Iberdrola avançou 0,60%.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 teve alta de 0,16%, a 4.987,67 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)