Bolsas da Europa fecham sem sinal único após sessão volátil

Os mercados acionários da Europa fecharam sem direção única, nesta terça-feira. Parte das bolsas teve recuperação após sessão predominantemente negativa na segunda-feira, mas outras praças recuaram ou ficaram estáveis. Os riscos do setor energético continuavam em primeiro plano, com expectativa também pela decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), nesta quinta-feira, quando se espera aperto monetário.

Na arena política, Liz Truss assumiu como primeira-ministra, com expectativa de um pacote para auxiliar a população do Reino Unido diante dos aumentos recentes nas contas com eletricidade e gás.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,24%, em 414,38 pontos.

O fato de que a estatal russa Gazprom anunciou no fim de semana a interrupção do fornecimento de gás natural pelo gasoduto Nord Stream 1 ainda influencia.

A companhia russa exigiu nesta terça que a Siemens Energy conserte equipamentos com defeito para retomar os envios. Já a Fitch alertava que o corte completo aumenta a chance de recessão na União Europeia, começando ainda no segundo semestre. O Goldman Sachs, por sua vez, previa que os custos de energia da Europa até 2023 devem aumentar em US$ 2 trilhões.

Isso aumentava a perspectiva de intervenções de governos para apoiar os consumidores locais. A nova premiê britânica, Liz Truss, elabora um plano para congelar contas de energia no Reino Unido, segundo a Bloomberg e outros meios.

A Itália planejava reduzir o aquecimento de residências e empresas o inverno local, enquanto Portugal anunciou na segunda-feira um pacote de medidas para ajudar a população a lidar com a alta da inflação.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,18%, em 7.300,44 pontos

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,87%, a 12.871,44 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 teve alta de 0,19%, a 6.104,61 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB terminou o dia estável, em 21.480,61 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex 35 caiu 0,26%, a 7.842,20 pontos.

Em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,63%, a 5.966,59 pontos.