Bolsas da Europa fecham mistas após inflação alemã e PIB nos EUA reforçarem aposta por aperto

As bolsas da Europa fecharam mistas nesta quinta-feira, 29, após dados de inflação na Alemanha e a revisão em alta do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos reforçarem expectativa por mais aperto monetário nos dois lados do Atlântico Norte.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,13%, a 456,64 pontos.

Após abrir em alta, as bolsas da Europa perderam fôlego ao longo da sessão, ao passo que a perspectiva de novos aumentos nos juros pesaram sobre os ganhos. Assim, os índices de Londres, Frankfurt e Lisboa inverteram sinal e firmaram queda ao longo da manhã.

Os temores sobre o aperto monetário na zona do euro e nos Estados Unidos, maior parceiro comercial do bloco, ganharam forma com a divulgação de dados locais. A perspectiva de juros básicos mais elevados tende a gerar temores sobre impacto na atividade econômica.

Nesta quinta, a Comissão Europeia informou queda pouco mais acentuada do que o esperado no sentimento econômico em junho, a 95,3, acompanhada de leve alta na confiança do consumidor.

Segundo o Destatis, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) na Alemanha acelerou para 6,4% em junho, o que deve manter os dirigentes do BCE em “estado de alerta”, analisa a Capital Economics. Em Frankfurt, o índice DAX teve baixa marginal de 0,01%, aos 15.946,72 pontos.

Do outro lado do Atlântico, a resiliência da economia dos Estados Unidos, refletida por crescimento forte do Produto Interno Bruto (PIB) e queda nos pedidos de auxílio-desemprego, também aumentou a probabilidade de mais altas de juros pelo Fed. Esta perspectiva ainda foi corroborada por falas do presidente do BC americano, Jerome Powell, que indicou possibilidade dos dirigentes realizarem pelo menos mais duas elevações nas taxas.

Neste cenário, o FTSE 100 caiu 0,38%, a 7.471,69 pontos em Londres. O FTSE MIB ganhou 1,05%, a 27.928,44 pontos, em Milão. O Ibex 35 subiu 0,31%, a 9,510.60 pontos, em Madri. E o PSI 20 teve ganho de 0,54%, a 5.899,53 pontos, em Lisboa.

Em Paris, a ação da Renault subiu 4,90%, após a empresa elevar projeções financeiras para este ano, afirmando que espera obter uma margem operacional de 7% a 8% em 2023.

Já os papéis do Grupo Casino despencaram 33,47%, depois de anunciar plano de converter até 5,09 bilhões de euros da sua dívida em capital, diluindo o valor entre ações da empresa.

No fechamento, o índice CAC40 subiu 0,36%, aos 7.312,73 pontos.

Entre outros destaques, a ação da Hennes & Mauritz (H&M) saltou 18,18% em Estocolmo, seguindo divulgação de resultados trimestrais melhores do que o esperado da multinacional sueca de moda.