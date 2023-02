Bolsas da Europa fecham mistas, após dados econômicos e balanços na região

Os mercados acionários europeus fecharam mistos nesta terça-feira, 31, enquanto investidores ponderaram dados que indicaram crescimento da economia da zona do euro no quarto trimestre com a inesperada queda das vendas no setor varejista alemão, além de balanços corporativos. Investidores também aguardam a decisão de juros dos BCs da zona do euro, Inglaterra e dos Estados Unidos.

Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,17% a 7.771,70 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou em alta de 0,01%, a 15.128,27 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 0,01%, a 7.082,42 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 1,0%, a 26.599,74 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 caiu 0,10% a 9.040,20 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,17%, a 5.886,34 pontos. As cotações são preliminares.

Após um aumento do PIB da zona do euro, mostrando resiliência da economia europeia diferente do esperado, o Commerzbank espera que a atividade tenha contração suave no primeiro trimestre de 2023. Entretanto, segundo a CMC Markets, nem a “boa notícia” foi capaz de oferecer grande impulso para os mercados, que seguiram a cautela observada na segunda-feira no aguardo da reunião do Fed e BCE. Outros países também publicaram os resultados individuais de seus PIB, como Itália, que já indicou contração no quarto trimestre, e França, ainda em expansão.

Nesta terça, a Alemanha também deveria publicar a leitura preliminar do índice de preços ao consumidor de janeiro, mas adiou o dado para a próxima semana devido a problemas técnicos. O país divulgou apenas dados de varejo, que sofreram queda inesperada de 5,3%.

Ainda que haja cautela no aguardo das decisões de juros, a CMC Markets aponta que há espaço para otimismo de que bolsas europeias voltarão a ver ganhos, visto que o Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou em alta suas previsões do crescimento do PIB global em 2023.

Balanços positivos de grandes bancos europeus movimentaram algumas ações. Na Bolsa de Milão, o UniCredit saltava mais de 11%, após ter lucrado acima da projeção no quarto trimestre, prevendo repasse maior a analistas. Já o UBS caia mais de 2%, apesar do resultado de lucro também acima das expectativas.

Já a CMC Markets pontua como destaque os papéis da Diageo, que recuperou parte das perdas da semana passada depois que a empresa Investec apontou para suas ações como uma “pechincha rara”. A empresa teve alta de quase 3%, na Bolsa de Londres.