Economia Bolsas da Europa fecham em queda, com baixa liquidez e dados no radar

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em leve queda, em dia de baixa liquidez devido ao feriado do Dia dos Presidentes nos Estados Unidos, que manteve os mercados americanos fechados. Além disso, investidores monitoraram dados de confiança do consumidor da zona do euro.

O FTSE 100, de Londres, subiu por 0,12%, aos 8.014,31 pontos, em meio a ganhos financeiros de mineradoras, como a Anglo American (3,99%). “Vimos resiliência hoje no setor de recursos básicos devido aos preços mais firmes dos metais, com os preços do cobre e do alumínio ganhando força com o otimismo em relação à reabertura da economia chinesa e à retomada da atividade econômica”, destaca Michael Hewson, economista-chefe da CMC Markets.

“Na ausência dos mercados dos EUA, foi uma sessão tranquila e moderada para os mercados da Europa, com pouca orientação, com o FTSE100 mantendo-se estável em torno do nível de 8 mil”, acrescenta Hewson.

Já o índice DAX, de Frankfurt, recuou 0,03%,para 15.477,55 pontos. Relatório mensal do Bundesbank, divulgado mais cedo, mostrou que a inflação na Alemanha atingiu seu pico, mas seu núcleo deverá desacelerar apenas lentamente nos próximos meses. Já o CAC 40, em Paris, caiu 0,16% a 7.335,61 pontos. O FTSE MIB, de Milão, baixou 0,56%, aos 27.597,01 pontos, e o Ibex 35, de Madri, cedeu 0,55%, aos 9.281,30 pontos.

Investidores também monitoraram dados da zona do euro: um levantamento feito pelo Conselho Europeu revelou que a confiança do consumidor na região continua em alta, pelo quinto mês consecutivo, subindo para -19,0 em janeiro, vindo de um -20,7 revisado para o mesmo mês, alcançando seu nível mais alto em um ano.

No front corporativo, a Ericsson anunciou que planeja cortar 1.400 empregos na Suécia, sem revelar se demissões adicionais serão realizadas em outros países ao longo do ano. As ações da empresa sueca caíram por 0,89%, em Estocolmo.

*Com informações da Dow Jones Newswires