Bolsas da Europa fecham em baixa com influência de decisão do Fed

Os mercados acionários europeus encerraram o pregão desta quinta-feira, 2, em baixa, afetados pela visão menos “dovish” (leve) do que o esperado pelos investidores da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Nesse cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,58%, para 388,84 pontos.

Na decisão desta semana, o Fed anunciou a manutenção da taxa dos Fed funds na faixa entre 2,25% e 2,50%, mas cortou a taxa de juros sobre excesso de reservas (IOER, na sigla em inglês) de 2,40% para 2,35%.

Apesar da redução, o presidente do Fed, Jerome Powell, caracterizou o movimento como estritamente técnico e minimizou preocupações com a fraqueza da inflação nos Estados Unidos. Além disso, o dirigente contrariou o que estava sendo precificado nos mercados e indicou que as taxas de juros continuarão inalteradas, diminuindo as apostas de corte nas taxas.

Nesse cenário, o índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, recuou 1,59%, para 9.418,20 pontos; o FTSE MIB, da Bolsa de Milão, encerrou o dia em queda de 0,78%, para 21.710,38 pontos; o PSI 20, da Bolsa de Lisboa, caiu 0,09%, para 5.385,71 pontos; e o DAX, da Bolsa de Franfkurt, apresentou avanço de apenas 0,01%, cotado a 12.345,42 pontos.

No Reino Unido, o destaque ficou com a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). Como antecipado pelos agentes, o banco central manteve o juro básico inalterado em 0,75% ao ano.

Nesse cenário, o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, fechou em queda de 0,46%, aos 7.351,31 pontos. No setor bancário, o Lloyds caiu 1,26% após apresentar lucro líquido abaixo do esperado pelos mercados no primeiro trimestre.

Em Paris, o índice CAC 40 fechou o dia em queda de 0,85%, a 5.538,86 pontos. O foco esteve no BNP Paribas, que informou lucro líquido acima do esperado no trimestre encerrado em março. A ação do banco francês encerrou o dia em alta de 1,16%.