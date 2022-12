Economia Bolsas da Europa fecham em baixa, com fala do BCE e à espera por juros

Os mercados acionários da Europa fecharam em queda nesta quinta-feira, 8, com Frankfurt como exceção bem próxima da estabilidade, em um cenário de incertezas globais e no aguardo das decisões do ritmo da taxa de juros por parte dos bancos centrais das principais economias. Também nesta quinta, a fala da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, também orientou os negócios desta sessão.

Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,23%, a 7.472,17 pontos, enquanto o CAC 40, em Paris, recuou 0,20%, a 6.647,31 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em baixa de 0,14%, a 24.207,42 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 fechou em queda 0,68%, a 8.234,20 pontos. O índice DAX, em Frankfurt, foi na contramão da maioria e subiu 0,02%, a 14.264,56 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 caiu 0,93%, a 5.745,57 pontos. As cotações são preliminares.

Mais cedo, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o ambienta instável, proporcionado principalmente pela pandemia, pela crise energética e pela guerra na Ucrânia, apresenta riscos para a estabilidade financeira da Europa.

Na próxima quinta-feira, o BC europeu irá decidir o novo aumento da taxa de juros dos países do bloco. No mesmo dia, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), também fará decisão de política monetária. Segundo o ING, o risco do BCE aumentar as taxas em mais 75 pontos-base (pb) “claramente cresceu”, baseado em dados que demonstraram resiliência da economia na zona do euro.

Entre os destaques que pressionaram Londres, Frasers Group despencou quase 10%, apesar de ter anunciado resultados robustos para o semestre. Já as ações da Balfour Beatty fecharam em alta de mais de 2% depois de atualizar suas expectativas de lucro para o ano. Segundo análise da CMC Markets, a expectativa é que a receita do ano inteiro desta empresa cresça cerca de 5% ante 2021.

Ainda segundo a mesma análise, a recuperação dos preços de petróleo – que já viraram para o negativo -, contribuiu para um modesto impulso no começo do dia. Nas ações do setor de energia, o quadro era modesto, com a Shell fechando praticamente estável, em Londres, enquanto a Galp Energia tinha alta de menos de 0,5% em Lisboa. Em Paris, TotalEnergies avançou pouco mais de 0,5%, enquanto Eni subiu quase 1%, em Milão.