Bolsas da Europa fecham em alta em dia de decisão do BoE

As bolsas da Europa ignoraram a cautela observada em Wall Street e fecharam em alta nesta quinta-feira, após o Banco da Inglaterra (BoE) manter inalterados os principais pilares de sua política monetária. Investidores assimilaram também a notícia de que o órgão regulador de medicamentos da União Europeia considerou “segura e eficaz” a vacina da AstraZeneca contra o coronavírus.

O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações da região, encerrou o pregão com ganho de 0,40%, a 426,59 pontos.

Em meio à percepção de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) se mostrou tolerante ao avanço dos juros dos Treasuries na quarta-feira, os rendimentos avançaram nesta quinta, com o retorno da T-note de 10 anos no maior nível em 14 meses. O movimento contribuiu para a fraqueza observada nas bolsas de Nova York, que ficaram sem direção única.

Do outro lado do Atlântico, contudo, as principais praças europeias resistiram a esse cenário negativo. Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,25%, a 6.779,68 pontos. A ação do HSBC ganhou 2,54%, após o banco informar a funcionários que está em negociações para vender seu braço de varejo na França à empresa americana Cerberus Capital Management.

No Reino Unido, repercutiu a decisão do Banco da Inglaterra (BoE) de manter a taxa básica de juros em 0,10% e o programa de compra de títulos em 895 bilhões de libras.

De acordo com análise da Capital Economics, o BC britânico demonstrou que não está nem perto de discutir um aperto das condições monetárias e que não está preocupado com a escalada dos retornos dos Gilts, como são conhecidos os títulos ingleses. “Nossa previsão de inflação sugere que o Banco provavelmente não pensará em reverter o QE ou aumentar as taxas de juros até 2023/24”, argumentou.

Em evento pela manhã, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, por sua vez, alertou que a alta dos juros “pode se tornar inconsistentes com o combate ao impacto para baixo da pandemia na trajetória projetada da inflação”. Segundo ela, a atividade econômica da zona do euro deve ter forte recuperação no segundo semestre de 2021.

Com perspectivas melhores para a economia, o índice DAX, de Frankfurt, ganhou 1,23%, a 14.775,52 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, subiu 0,13%, a 6.062,79 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB se elevou 0,33%, a 24.360,49 pontos.

Repercutiu também nas mesas de operações a afirmação da Agência de Medicamentos Europeia (EMA, na sigla em inglês) de que a vacina contra o coronavírus da AstraZeneca é “segura e eficaz”. Nos últimos dias, vários países da região suspenderam a distribuição do produto, depois de relatos de coágulos sanguíneos supostamente relacionados à imunização.

Nas praças Ibéricas, o Ibex 35, de Madri, aumentou 0,29%, a 8.624,60 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, avançou 0,41%, a 4.789,47 pontos.