Economia Bolsas da Europa fecham em alta, com notícias da China e dados do Reino Unido

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, na esteira de avanço das bolsas asiáticas. No radar dos operadores, estão as especulações de que a China irá aliviar as políticas para covid-19 no ano que vem. Dado de indústria melhor que o esperado no Reino Unido e balanço corporativo da British Petrol (BP) também animaram os mercados.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,58%, a 414,61 pontos, às 13h54 (de Brasília).

Circulam pela rede social chinesa que um comitê estaria sendo formado para avaliar o possível fim da política de covid-zero no país. Mesmo não confirmada, a notícia deu impulso aos mercados nas praças locais, com algum ajuste depois de um porta-voz do Ministério das Relações dizer não estar ciente de tal informação.

Analista da CMC Markets, Michael Hewson ressalta que, mesmo que haja tal mudança, ela não deve acontecer antes do primeiro trimestre do ano que vem. “É improvável que aconteça rapidamente e, se acontecer, os preços do petróleo e do gás podem subir bastante, introduzindo um novo choque inflacionário na economia global”, diz.

De olho na demanda chinesa, o petróleo opera em alta, assim como ações ligadas a commodities. Na Bolsa de Londres, destaque para avanço da Antofagasta (+4,30%), Glencore (+4,94%) e Rio Tinto (+4,26%). A BP também sobe, em alta de 1,40%, depois de apresentar seus resultados corporativos. A petroleira britânica teve prejuízo líquido de US$ 2,16 bilhões no terceiro trimestre deste ano, mas a receita subiu na comparação anual. O FTSE 100 fechou em alta de 1,29%, a 7.186,16 pontos, com maior avanço pela Ocado (+39,16%), após anúncio de parceria com o sul-coreano Lotte Group.

Ainda no Reino Unido, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria caiu a 46,2 em outubro, em recuo menor que o previsto por analistas. A leitura é da S&P Global e CIPS, com sinalização de contração no setor pelo terceiro mês seguido.

Na política monetária, operadores aguardam decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira. Já no Banco Central Europeu (BCE), a presidente da instituição, Christine Lagarde, indicou em entrevista ao Delfi Bizness que a elevação de juros deve ter continuidade. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,98%, a 6.328,25 pontos, e em Frankfurt, o DAX ganhou 0,64%, a 13.338,74 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 0,63%, a 22.795,64 pontos, e nas praças ibéricas, o PSI 20 subiu 1,92%, a 5.827,92 pontos, e o IBEX 35 avançou 0,53%, a 7.999,00 pontos.