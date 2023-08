Bolsas da Europa fecham em alta, com Londres subindo pela 1ª vez em oito pregões

Os mercados acionários da Europa fecharam a terça-feira, 22, em alta, com Londres fechando no território positivo pela primeira vez desde o dia 10 de agosto, favorecidos pelos setores de mineração e ganhando força pelo desempenho da empresa Ubisoft, após acordo com a Microsoft.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,18% a 7.270,76 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou em alta de 0,66%, a 15.705,62 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 0,59%, a 7.240,88 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,64%, a 28.164,99 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 avançou 0,57%, a 9.315,60 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,23%, a 6.015,32 pontos. As cotações são preliminares.

A CMC Markets destaca a força desta terça da bolsa de Paris graças à Ubisoft, cuja ação subiu mais de 8,5% em meio a notícias de que a Microsoft pretende licenciar conteúdos de streaming em nuvem da Activision Blizzard para a companhia francesa pelos próximos 15 anos. O objetivo do acordo seria destravar a compra da Activision pela Microsoft.

Na esteira, a BE Semiconductor e a ASM International subiram cerca de 1% e 3%, ambas na Bolsa de Amsterdã, enquanto a Aixtron teve alta de mais de 1,5%, na Bolsa de Frankfurt.

A CMC Markets também destaca o bom desempenho de mineradoras, apesar da fraqueza da BHP, que cedeu quase 1% em Londres após apresentar resultados que decepcionaram os investidores.

“Os ganhos no setor de mineração parecem ter sido ajudados por uma recuperação repentina nos mercados chineses, que os viu fechar em alta pela primeira vez em oito dias”, diz a CMC, acrescentando, porém, que esse repique nas bolsas de lá pode ter sido motivada pela possibilidade de intervenção do governo. Na França, a ArcelorMittal subiu cerca de 3%, enquanto a Glencore e a Antofagasta tiveram alta de mais de 2% em Londres.

Já a AJ Bell destaca que a força da Nvidia durante o pré-mercado também ajudou a dar impulso às ações europeias durante a manhã, apesar de o ganho ser limitado por preocupações com a economia da China e pela cautela antes do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no simpósio Jackson Hole, na sexta-feira.