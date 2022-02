Economia Bolsas da Europa fecham em alta, com dados e balanços no radar

Os mercados acionários da Europa registraram ganhos, nesta terça-feira. Investidores estiveram atentos a balanços corporativos e também a indicadores da região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,28%, em 474,86 pontos.

Na agenda de dados, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da zona do euro avançou de 58,0 em dezembro a 58,7 em janeiro, na máxima desde agosto do ano passado, porém abaixo da preliminar e da previsão, ambas de 59,0.

Na Alemanha, o PMI industrial subiu de 57,4 em dezembro a 59,8 em janeiro, na máxima em cinco meses, mas também inferior à leitura preliminar e à prévia, ambas em 60,5.

Para a Pantheon, o PMI da indústria da zona do euro ganha força, mas “não está fora de perigo” e o quadro ainda é de luta para atender à demanda. Ainda na região, a taxa de desemprego caiu de 7,1% em novembro a 7,0% em dezembro, segundo a Eurostat.

Analistas previam, neste caso, 7,2%. De acordo com a Capital Economics, o indicador sugere que o crescimento salário deve começar a aumentar na zona do euro. Após o dado de desemprego, as bolsas europeias ampliaram ganhos.

Entre ações em foco, UBS subiu 8,04%, após ter publicado balanço com lucro trimestral acima do esperado no quarto trimestre. Ainda entre os grandes bancos da região, Barclays teve alta de 1,97% em Londres e Société Générale, também de 1,97% em Paris. Santander avançou 2,28% em Madri.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,83%, em 7.526,13 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,96%, a 15.619,39 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 avançou 1,43%, a 7.099,49 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB teve ganho de 1,53%, a 27.224,89 pontos, encerrando na máxima do dia.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 subiu 1,29%, a 8.724,15 pontos.

Em Lisboa, o PSI 20 avançou 1,10%, a 5.625,56 pontos, fechando na máxima diária.