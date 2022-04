Bolsas da Europa fecham em alta, com balanços corporativos em foco

Os mercados acionários da Europa registraram ganhos, nesta quinta-feira, 28. Mesmo com riscos no radar, como a guerra na Ucrânia e seus desdobramentos, o dia positivo foi amparado por balanços trimestrais de empresas que agradaram.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,62%, em 447,07 pontos.

Os resultados corporativos apoiaram o humor. A ação do Standard Chartered teve ganho de 14,15% e Barclays subiu 3,09% em Londres, após resultados. Na mesma praça, Unilever registrou alta de 2,73%, após a multinacional superar as expectativas em seu faturamento.

Já em Frankfurt, o papel da Meta negociado localmente exibiu alta de 10,15%, após balanço com resultados melhores do que o previsto da controladora do Facebook.

Por outro lado, riscos à perspectiva seguem no radar. O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que os desdobramentos do conflito russo-ucraniano sugerem crescimento mais fraco da zona do euro adiante.

Ainda no noticiário, a Dow Jones informou, a partir de fontes, que a Alemanha teria retirado sua oposição ao veto às importações de petróleo da Rússia. Isso poderia abrir caminho para sanção da União Europeia contra o óleo russo, mas analistas têm destacado o peso sobre o crescimento da economia da zona do euro e também para a inflação.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,94%, em 7.509,19 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,35%, a 13.979,84 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 avançou 0,98%, a 6.508,14 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB subiu 0,95%, a 24.055,56 pontos.

O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, fechou com ganho de 0,41%, em 8.521,20 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI 20 subiu 0,78%, a 5.932,30 pontos.