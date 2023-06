Bolsas da Europa fecham em alta, aproveitando melhora em NY para ensaiar recuperação

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 6, recuperando parte das perdas de segunda-feira. Os mercados chegaram observar dados fracos de indústria e varejo na região, mas melhoraram ao longo da sessão em meio à tentativa de retomada em Nova York.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,37%, a 7.628,10 pontos. Em Frankfurt, o DAX teve alta de 0,18%, a 15.992,44 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,11%, a 7.209,00 pontos. Em Milão, o FTSE MIB aumentou 0,67%, a 27.036,67 pontos, na máxima do dia. O Ibex 35 subiu 0,16%, a 9.310,80 pontos em Madri. E em Lisboa, o PSI 20 avançou 0,76%, a 5.933,75 pontos, também no valor nível do dia.

Os mercados abriram em baixa após dados de encomendas à indústria da Alemanha contrariarem expectativas de alta e virem abaixo do esperado, com queda de 0,4% em abril ante março. Após a leitura, o Commerzbank disse que existe a ameaça de a economia alemã contrair no segundo semestre do ano.

Os índices continuaram em baixa depois da divulgação, também abaixo das expectativas, de números de vendas no varejo da zona do euro, que se mostrarem estáveis em abril ante março, segundo a Eurostat. As bolsas ganharam força só depois da abertura das bolsas de Nova York.

O mercado ainda digere a publicação do levantamento de expectativas de inflação do consumidor na zona do euro, do Banco Central Europeu (BCE), que revelou uma queda na perspectiva de aumento nos preços futuros.

O resultado é mais um de uma série de dados inflacionários positivos que elevam o risco de apenas mais um aumento na taxa de juros pelo BCE antes do ciclo de pausa, em vez de dois, na análise da Oxford Economics.