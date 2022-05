Economia Bolsas da Europa fecham em alta, após perdas recentes e com dados no radar

Os mercados acionários da Europa fecharam com ganhos nesta terça-feira, revertendo parte das perdas recentes. Investidores continuaram a monitorar o noticiário da guerra da Ucrânia e seus efeitos e a perspectiva de aperto monetário, em dia também de indicadores na região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,68%, em 420,29 pontos.

O dia foi de recuperação desde o início do pregão, mesmo que preocupações como a guerra da Ucrânia continuem a existir. Na agenda de indicadores, o índice ZEW de expectativa econômica da Alemanha subiu a -34,3 pontos, mas continua em nível historicamente baixo. A Capital Economics afirmou em relatório que o índice segue “muito baixo” e aponta para contração econômica no segundo trimestre no país. A consultoria diz ainda, em relatório a clientes, que a zona do euro como um todo deve ter contração no trimestre atual.

A perspectiva de aperto monetário, porém, segue intacta, com a força recente da inflação. Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel disse que apoiará a primeira alta dos juros em julho.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,57%, em 7.257,81 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,15%, a 13.534,74 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 fechou com ganho de 0,51%, em 6.116,91 pontos, mas na mínima do dia.

Em Milão, o índice FTSE MIB avançou 0,97%, a 23.083,79 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex 35 fechou estável, em 8.139,20 pontos. A praça espanhola deixou de registrar ganhos nos ajustes finais, com perda de fôlego no fim do pregão.

Em Lisboa, o PSI 20 fechou em alta de 1,12%, em 5.721,02 pontos.