Bolsas da Europa fecham em alta ante previsões de crescimento para a zona do euro

Os mercados acionários europeus fecharam em alta nesta segunda-feira, 13, reagindo a uma projeção mais otimista em relação ao crescimento da zona do euro por parte da Comissão Europeia e a falas de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE).

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,83% a 7.947,60 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, seguiu o movimento e fechou em alta de 0,58%, a 15.397,34 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 1,11%, a 7.208,59 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, subiu 0,63%, a 27.438,61 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 teve alta de 0,98%, a 9.206,80 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 cedeu 0,90%, a 5.892,88 pontos. As cotações são preliminares.

A Comissão Europeia – braço executivo da União Europeia – divulgou nesta segunda-feira documento com novas projeções para a zona do euro. Segundo a entidade, a expectativa é que a região evite uma recessão técnica, com o Produto Interno Bruto (PIB) crescendo 0,9% em 2023, acima da última projeção, de 0,3%. O mercados parecem ter preferido dar mais peso a essa informação do que ao fato de que o resultado ainda significaria uma desaceleração ante o PIB da região de 2022, quando a União Europeia avançou 3,5%.

Já segundo análise da CMC Markets, os investidores também se mantém atentos a pronunciamentos sobre as próximas altas de juros. Hoje, os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) Mario Centeno e Luis de Guindos afirmaram que as decisões após a reunião de março dependerão dos dados econômicos da zona do euro.

No Reino Unido, os setores de commodities e energias se destacavam entre as altas, com os papéis da Polymetal em alta de mais de 6%, seguido da Antofagasta (mais de 2%) e Glencore (alta de cerca de 1%).