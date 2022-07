Bolsas da Europa fecham em alta, à espera de Fed e em meio a balanços

Esta quarta, 27, foi de alta nas principais bolsas da Europa, enquanto os investidores aguardam pela decisão de juros do Federal Reserve (Fed) à tarde, que deve aumentar a taxa básica de juros americana para conter a inflação. Os mercados europeus também repercutiram uma série de balanços trimestrais de grandes empresas do continente.

Na Alemanha, destaque para a queda do índice de confiança do consumidor de agosto, que ficou abaixo da expectativa de analistas e fez acender um sinal amarelo entre os analistas por conta da crise energética. Segundo a consultoria Pantheon Macroeconomics, as famílias alemãs agora estão literalmente temendo que possam ficar sem gás e aquecimento no próximo inverno local.

Outra notícia que mexeu com os mercados em Frankfurt foi que o Deutsche Bank superou sua previsão de lucro no segundo trimestre, mas alertou sobre custos no balanço e a greve dos funcionários da Lufthansa, que cancelou mais de mil voos no país. No final do dia as ações do Deutsche caíram 1,64% e as da Lufthansa subiram 3,17%, apesar de greve de funcionárias da companhia aérea alemã. O índice DAX, da bolsa de Frankfurt, fechou em alta de 0,53%, aos 13.166,38 pontos.

Em Londres, destaque para o balanço da Rio Tinto, que superou previsão de lucro mas reduziu dividendo ao acionista. As ações, porém, terminaram em queda de 0,74%. Ainda no leque de balanços, o Credit Suisse registrou um prejuízo líquido de 1,59 bilhão de francos no segundo trimestre, embora suas ações tenham fechado em alta de 1,01% na bolsa em Zurique. Já o FTSE 100, das principais ações negociadas no Reino Unido, fechou em alta de 0,57%, aos 7.348,23 pontos.

Já na Itália, as preocupações foram com o plano de recuperação econômica do país estimado em 200 bilhões de euros, em meio às preocupações também com o inverno que se aproxima.

Hoje, a estatal russa de energia Gazprom reduziu o fornecimento de gás ao país, afirmou a italiana Eni (+1,63%). Paralelamente, a agência de classificação de risco S&P Global reafirmou o rating “BBB” da Itália e alterou a perspectiva de positiva para estável.

Na bolsa de Milão, o Unicredit disparou 8,64% após anunciar avanço em lucro e receitas no segundo trimestre. Destaque ainda para a Iberdrola, que anunciou um lucro líquido de 2,08 bilhões de euros no primeiro semestre deste ano, cujas ações fecharam em alta de 1,84%. O índice Ibex da Bolsa de Madri fechou em alta de 0,68%, aos 8.124,40 pontos.

Em Paris, o CAC-40 terminou em alta de 0,75%, aos 6.257,94 pontos. Já em Lisboa, o PSI 20 terminou com alta de 1,96%, aos 6.116,72 pontos.