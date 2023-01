Economia Bolsas da Europa fecham com ganhos, com dados e sinais de BCs no radar

Os mercados acionários da Europa fecharam a segunda-feira, 9, em alta, em pregão marcado por dados de desemprego na zona do euro e da indústria alemã, como também por indicações de bancos centrais sobre os juros das próximas reuniões de política monetária.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,33%, a 7.724,94 pontos, enquanto o CAC 40, em Paris, avançou 0,68%, a 6.907,36 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,81%, a 25.385,09 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,11%, a 8.710,40 pontos. O índice DAX, em Frankfurt, seguiu o movimento e fechou em alta de 1,25%, a 14.792,83 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,30%, a 5.926,86 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta segunda-feira, um boletim do Banco Central Europeu (BCE) indicou previsão de avanço “muito forte” dos salários da zona do euro nos próximos meses, devido à solidez dos mercados de trabalho da região.

De olho nos possíveis efeitos inflacionários, o BC europeu avalia que o aumento das incertezas deverá restringir o avanço dos salários, em análise para além do curto prazo, fatores que entram no radar de investidores por indicar direcionamentos para as próximas altas de juros.

Indicador também visto pelo BCE na hora de definir a política monetária, o que afeta o financiamento das empresas, a taxa de desemprego da região permaneceu na mínima histórica de 6,5% em novembro, segundo a Eurostat.

Também de olho na inflação, o economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE), Hull Pill, reafirmou compromisso de conter os preços no Reino Unido, com a inflação ainda “muito elevada”. Pill disse também que o fim da política de covid zero na China pode significar riscos para gargalos na produção.

Na Alemanha, a produção industrial cresceu 0,2% em novembro ante outubro, mostrando firmeza apesar da crise de energia, avalia a Capital Economics. No confronto anual, a produção registrou queda, mas, segundo análise do Commerzbank, os dados indicam que a economia alemã não contraiu no quarto trimestre de 2022, apesar da queda da demanda, devido ao acúmulo de encomendas.

Investidores também reagiram à reabertura das fronteiras da China com Hong Kong, com as bolsas subindo com a notícia.

Entre os destaques do pregão, está a Polymetal, que aumenta os ganhos registrados da semana passando registrando alta de mais de 12% na Bolsa de Londres. Outra empresa relacionada a commodities, a Antofagasta registrou alta de mais de 4% na mesma bolsa.