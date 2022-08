Bolsas da Europa fecham alta, apoiadas em alta de mineradoras

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 16, com avanços sólidos de mineradoras. O movimento se deu apesar de dados econômicos aquém do esperado na zona do euro e Alemanha.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,16%, a 443,08 pontos, às 12h59 (de Brasília).

Em Paris, o CAC 40 fechou com alta de 0,34%, a 6.592,58 pontos, e em Londres, o FTSE 100 avançou 0,36%, a 7.536,06 pontos. Este, com avanços de mais de 3% da Antofagasta, Anglo American, Rio Tinto e Glencore. As três últimas mineradoras garantiram apoio ao índice britânico com ganhos sólidos, destaca o analista-chefe de mercados na CMC Markets, Michael Hewson.

“O catalisador para isso foi um grande conjunto de números da mineradora australiana BHP, que registrou lucros atribuíveis recordes de US$ 30,9 bilhões, um aumento de 173% em relação ao ano passado”, diz Hewson.

Em Frankfurt, o DAX ganhou 0,68%, a 13910,12 pontos, mesmo após o índice ZEW de expectativas econômicas ter registrado queda mais profunda que as projeções neste mês, a -55,3 pontos. Diante do dado, a Oxford Economics prevê que a economia alemã deve desacelerar ainda mais no terceiro trimestre, com quadro similar na zona do euro.

A região de moeda comum ampliou o déficit comercial em junho, a 30,8 bilhões de euros, informou nesta terça a Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia.

O FTSE MIB, em Milão, subiu 0,12%, a 22.997,83 pontos, enquanto nas praças ibéricas, o PSI 20 avançou 0,66%, a 6.235,43, e o IBEX 35, 1,01%, a 8.511,90 pontos, na leitura preliminar.