Bolsas da Europa caem, com PIB britânico elevando perspectivas de recessão

As bolsas europeias fecharam nesta sexta-feira, 10, em baixa, após o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido no quarto trimestre ampliar os temores de recessão na região. Investidores também repercutiram comentários de dirigentes de bancos centrais no Velho Continente, que reforçaram compromisso com a estabilidade de preços.

Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,36% a 7.882,45 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, seguiu o movimento e fechou em baixa de 1,39%, a 15.307,98 pontos. O CAC 40, em Paris, cedeu 0,82%, a 7.129,73 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, teve queda de 0,86%, a 27.268,17 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 caiu 1,47%, a 9.107,60 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,33%, a 5.946,38 pontos. As cotações são preliminares.

Embora tenha ficado crescido 4% em 2022, conforme divulgado nesta sexta, o PIB britânico segue abaixo dos níveis anteriores à pandemia de covid-19. Para a Capital Economics, o país insular europeu deve enfrentar recessão este ano, com queda do PIB real de 2%. A consultoria atribui o movimento ao processo de alta de juros, que ainda não foi completamente sentida, e à inflação.

Apesar da análise, o economista-chefe do BoE, Huw Pill, afirmou nesta sexta que a previsão é que a inflação do país desacelere à taxa anual de 8% até o segundo trimestre de 2023.

Do outro lado do Canal da Mancha, a dirigente do BCE Isabel Schnabel reafirmou o compromisso da autoridade monetária de manter o aumento dos juros até alcançar a meta de inflação de 2% ao ano. Segundo ela, a desinflação ampla ainda não começou na zona do euro.

Entre as ações, a BP se destacou entre as altas, subindo mais de 2,5% na Bolsa de Londres, depois de anunciar que está desacelerando seus planos de cortar a produção de petróleo e gás.

Na outra ponta, o banco Standard Chartered caiu mais de 5%, também em Londres, depois que o banco First Abu Dhabi negou que ainda estava considerando sua aquisição. Já a Adidas caiu mais de 11% na Bolsa de Frankfurt depois de alertar que poderia ter prejuízo este ano devido ao término de sua parceria com o rapper Kanye West.

*Com informações da Dow Jones Newswires.