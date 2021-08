Bolsas da Ásia fecham sem sinal único em dia de feriado em Tóquio; Xangai sobe

Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único, nesta segunda-feira, 9. Na Bolsa de Tóquio, houve feriado com mercados fechados, enquanto Xangai registrou ganhos, mas Seul caiu.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 1,05%, em 3.494,63 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,81%, a 2.577,07 pontos.

Ações de incorporadoras e do setor financeiro subiram, mas aquelas relacionadas a nova energias exibiram baixas. China Vanke avançou 5,6% e Poly Developments teve alta de 7,5%. Na agenda de indicadores, a balança comercial da China mostrou números abaixo do esperado por analistas em julho, enquanto a inflação seguiu com impulso.

Na Bolsa de Seul, o índice Kospi recuou 0,30%, a 3.260,42 pontos. Papéis de farmacêuticas, do setor de transporte e de varejo estiveram entre as baixas.

A queda na praça sul-coreana foi a terceira consecutiva, em meio aos temores com novo avanço da covid-19 e seus impactos na atividade. Farmacêuticas recuaram, com Hanmi Pharmaceutical em baixa de 3,8% após os Estados Unidos adiarem a aprovação de um medicamento da empresa.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou com ganho de 0,40%, em 26.283,40 pontos. Incorporadoras e algumas ações de tecnologia puxaram os ganhos no mercado local, com Country Garden Holdings em alta de 4,7% e China Resources Land, de 4,4%.

Em Taiwan, o índice Taiex recuou 0,23%, a 17.485,15 pontos.

Oceania

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 terminou estável, em 7.538,40 pontos, na Bolsa de Sydney. Ações do setor financeiro subiram, com NAB em alta de 0,9%, mas papéis do setor industrial caíram, enquanto Rio Tinto mostrou baixa de 1,4%.

*Com informações da Dow Jones Newswires