Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, de olho em balanços e à espera do Fed

As bolsas da Ásia fecharam sem sinal único nesta quarta-feira, 2, enquanto investidores digerem resultados corporativos ao redor do globo. As negociações se dão após os avanços da terça-feira, de olho na política zero-covid na China, e à espera da decisão monetária do Federal Reserve

(Fed, o banco central norte-americano) nesta quarta.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou com baixa de 0,06%, a 27,663.39 pontos. As quedas nos preços de ações ligadas ao setor químico e de instrumentos de precisão superaram os ganhos em eletrônicos e energia.

Em relatório, a Oxford Economis afirma que a reabertura pós-lockdowns na China e relativa normalização ajudaram as economias asiáticas a ter melhor performance no terceiro trimestre do ano. No entanto, nos próximos meses, os fatores negativos devem sobrepor os positivos, avalia a consultoria. Dentre eles, estão o enfraquecimento da demanda externa, a elevação das taxas dos Estados Unidos acima de 4%, desaceleração na economia da China e inflação doméstica “teimosa”.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 0,07%, a 2.336,87 pontos, com compras por estrangeiros tendo impulsionado o avanço. Já na China continental, o Xangai Composto avançou 1,15% nesta quarta, a 3.003,37 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,33%, a 1.968,20 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 2,41%, a 15.827,17 pontos, depois de ter operado apenas durane metade do dia.

As negociações foram suspensas por conta de um alerta de tufão na cidade. Os promotores imobiliários chineses lideraram os ganhos, já que o setor continuou a se recuperar de uma liquidação punitiva no mês passado, em meio a crescentes preocupações dos investidores com a crise de liquidez da área.

Oceania

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou com ganho de 0,14% em Sydney, em 6.986,7 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires