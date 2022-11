Economia Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com Tóquio e Xangai em baixa

Os mercados acionários da Ásia não tiveram direção única nesta quarta-feira, 9, mas entre os principais Tóquio e Xangai recuaram. Investidores monitoravam sinais da economia da China, inclusive um dado de inflação, e também o andamento da covid-19 no país. Na bolsa japonesa, ações de energia estiveram sob pressão, após na terça-feira o petróleo ter recuado.

A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,53%, em 3.048,17 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,41%, a 2.011,51 pontos. O mercado acionário mostrou pouco fôlego após altas recentes, enquanto investidores ainda avaliavam se haveria ou não um possível relaxamento nas rígidas regras da China para conter a covid-19.

Os novos casos do vírus em Pequim bateram máximas em mais de cinco meses e os novos registros da doença pelo país também atingiam máximas em meses. Nesta quarta, ações de empresas de microchips e de bebidas alcoólicas estiveram entre as principais baixas, com NAURA Technology Group em queda de 3,4% e Kweichow Moutai, de 1,7%.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China subiu 2,1% em outubro, na comparação anual, abaixo da previsão de alta de 2,3% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Já o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) caiu 1,3% em outubro, também na comparação anual, em seu primeiro recuo desde dezembro de 2020, ante expectativa de queda de 1,5% dos analistas.

O índice Nikkei fechou em queda de 0,56% em Tóquio, em 27.716,43 pontos, após dados mostrarem que o superávit em conta corrente do Japão diminuiu na primeira metade deste ano fiscal. Ações de energia estiveram entre as mais pressionadas, com Cosmo Energy em baixa de 1,7% e Idemitsu Kosan, de 2,7%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou com recuo de 1,20%, em 16.358,52 pontos. Ações ligadas a tecnologia e a montadoras estiveram entre as principais baixas, no mercado local.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 1,06% em Seul, para 2.424,41 pontos. O Kospi avançou pelo quarto pregão consecutivo, com investidores aguardando resultados das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

Estrangeiros apoiaram as ações sul-coreanas, com energia e o setor financeiro entre os destaques nesse mercado. Na Bolsa de Taiwan, o índice Taiex fechou em alta de 2,18%, em 13.638,81 pontos.

Oceania

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 terminou com ganho de 0,58% em 6.999,30 pontos, na Bolsa de Sydney. O nível de fechamento foi o mais alto em mais de oito semanas.

Nesta quarta, ações de mineradoras ajudaram o índice a registrar o quarto ganho seguido, compensando perdas em energia, telecomunicações, consumo, saúde e tecnologia.

*Com informações da Dow Jones Newswires