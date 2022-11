Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, mas Xangai recua

Os mercados acionários da Ásia não tiveram movimento único, nesta terça-feira, 8, mas subiram na grande maioria. Entre os principais, a Bolsa de Tóquio registrou ganho de mais de 1%, com balanços corporativos apoiando o quadro e expectativa pelo resultado das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. Já em Xangai houve recuo, após dois pregões positivos, com ações do setor de consumo entre as quedas.

O índice Nikkei fechou em alta de 1,25% em Tóquio, em 27.872,11 pontos, com ganhos disseminados no mercado japonês.

Sócio da SPI Asset Management, Stephen Innes afirmou que os mercados pareciam ter interesse na eleição americana, crucial para a agenda do governo Joe Biden na segunda metade de seu mandato.

Além disso balanços influíram. Yamaha Motor teve alta de 12,8%, após revisar para cima suas projeções de receita e lucro para 2022. Shamadzu avançou 6,8%, depois de informar que seu lucro líquido subiu 20% no primeiro semestre fiscal, na comparação com igual período do ano anterior.

Por outro lado, a Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,43%, em 3.064,49 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,40%, a 2.019,81 pontos.

Ações ligadas ao consumo e a veículos movidos a novas energias tiveram sessão fraca em Xangai, com investidores também à espera de sinais mais claros sobre eventuais ajustes na política de covid zero de Pequim.

Foshan Haitian Flarouving & Food caiu 2,6% e Kweichow Moutai recuou 1,5%, entre papéis em foco. Já companhias de softwares se saíram bem no mercado local.

O Nomura ainda destacava que potenciais mudanças na política da China para a covid-19 seriam cruciais para sua avaliação sobre o setor bancário do país, pois uma recuperação econômica beneficiaria sobretudo bancos do varejo, como o Postal Savings Bank e China Merchants Bank.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 1,15% em Seul, em 2.399,04 pontos, em sua terceira sessão positiva consecutiva. Ações de tecnologia, transportes marítimos e cosméticos estiveram entre os destaques nesta terça. Gigante do setor tecnológico, Samsung Electronics subiu 2,7%. Hyundai Glovis avançou 5,1% e Amorepacific, 5,7%.

Em Taiwan, o índice Taiex avançou 0,94%, a 13.347,76 pontos.

Oceania

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou com ganho de 0,36%, em 6.958,90 pontos, terceiro avanço consecutivo.

Ações do setor financeiro se saíram bem, com Westpac em alta de 20%, revertendo parte das perdas da sessão anterior, quando havia recuado após fazer alerta sobre seus custos.

ANZ, NAB e Commonwealth também subiram, o que compensou o recuo em ações ligadas a commodities.

*Com informações da Dow Jones Newswires