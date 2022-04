Bolsas da Ásia fecham mistas, com recuperação na China e perdas em Tóquio e Seul

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 27, com as chinesas se recuperando de fortes perdas recentes e as demais pressionadas por um tombo em Wall Street ontem.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 2,49%, a 2.958,28 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 3,94%, a 1.821,39 pontos. Nos pregões anteriores, os mercados locais acumularam robustas perdas em meio a preocupações com o impacto da atual onda de covid-19 na segunda maior economia do mundo.

Os últimos dados chineses, no entanto, trouxeram algum alívio. O lucro de grandes empresas industriais do país teve expansão anual de 8,5% no primeiro trimestre, mais forte do que o ganho de 5% observado no primeiro bimestre. Apenas em março, o avanço foi de 10,6% ante igual mês do ano passado.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta marginal de 0,06% hoje, a 19.946,36 pontos.

Por outro lado, o japonês Nikkei caiu 1,17% em Tóquio, a 26.386,63 pontos, à espera de decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ), enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,10% em Seul, a 2.639,06 pontos, e o Taiex registrou queda de 2,05% em Taiwan, a 16.303,35 pontos.

O mau humor em parte da Ásia veio após as bolsas de Nova York sofrerem fortes quedas ontem, em meio a balanços de empresas, incertezas com a economia global e a perspectiva de aumentos de juros em ritmo mais veloz nos EUA.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, com baixa de 0,78% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.261,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.